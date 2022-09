"NE GLUMI MANGUPA" Darko Lazić dobija PRETNJE zbog nove devojke, njega baš briga, veću glavobolju mu pravi OVAJ problem

Darko Lazić, tek što se pomirio sa Marinom Gagić, našao je novu devojku. Em što je u Brestaču nastao haos, Marina je naravila scenu kada je za to čula, pa je Darkova majka smirivala, nego je i sebi natovario probleme na vrat jer, otkako je sa izvesnom Katarinom u emotivnoj vezi, njemu navodno stižu pretnje, presnosi Svet.

"Pa ne možeš da se ljubakaš okolo kao klinac, imaš dvoje dece, ne ide da razmišljaš samo o svojoj guzici, moraš da vodiš računa i da svoju porodicu i majke svoje dece ne staviš u nezgodnu situaciju. Ne znam šta taj čovek radi. Njegova devojka je sada, tvrde neki, razvedena, kažu da je otišla od muža koji nije bilo ko, što bi se ovde reklo, faca je i skroz OK čovek. On ne pravi problem koliko znam, ali to što Darko radi osudili su mnogi, čak i njegovi prijatelji, pa ne treba da se čudi što mu sad stižu neke poruke na telefon da ne glumi mangupa i slično. Neki mu i prete. Ne zna se od koga su te poruke, ali Darka i ne zanima da se bakće sa hejterima koji nemaju druga posla nego da se bave njegovim životom. Ima veće probleme sa Anom Sević i Marinom Gagić koje čitaju sve te tekstove po novinama i portalima, a onda im nije drago da decu puste da idu sa njim ko zna gde", kaže izvor blizak pevaču.

