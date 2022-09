"NEMA MUŽEVNOSTI U NJEMU, NEKA POTRAŽI POMOĆ" Ruški Jakić PREKIPELO, žestoko PONIZILA Dejana i sasula mu salvu uvreda u facu! ŠOK!

U novoj sezoni najpopularnije emisije o poznatima "Magazin In", autorka i voditeljka Sanja Marinković ugostila je Dejana Dragojevića, Rušku Jakić, Dušicu Jakovljević, Vesnu Đogani i Jasminu Šupeljak.

Čuvaš li nešto od bivše žene, što te podseća na nju? - upitala je Sanja.

- Ne, zaista nema. Osim ožiljka koji nosim na glavi, to me samo podseća na to da nastavim dalje i da se nikada ne cvraćam na staro. Burmu sam dao u rujalitiju, da bi se otvorio vešeraj, toliko o tome. Ne mislim da je neko ko me je lako zamenio zbog nekog, pa me nakon toga lažno vratio, vredan bilo čega - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/ Youtube

- Nacija će se raplakati zbog Dejanove tužne sudbine, neka mi neko donese maramicu - rekla je Ruška.

foto: Printscreen/ Youtube

Ruška, ima li neke muževnosti u njemu? - upitala je Sanja.

- Nema nikakve muževnosti u njemu. Njemu se u glavi sve pomešalo, ne zna da li voli novu devojku, kakve su mu emocije prema bivšoj ženi. Čovek treba da potraži pomoć. Meni je potrebno da me neko voli, svaku tugu pretvori u radost, da mi da krila kada mi je teško - rekla je Ruška.

- Bio sam primer koji je svojoj ženi dao sve, bio uz nju u svakom momentu, a vratilo mi se na jako loš način. Podigao sam je iz pepela, bio uz nju kad nije niko, a onda sam zamenjen za osobu koja je sve supotno od mene - kazao je Dejan.

Smatre li da se voljena osoba može zadržati, ukoliko odluči da nastavi dalje sa nekim drugim? - nastavila je Sanja.

foto: Printscreen/ Youtube

- Ne treba zadržati, nije ni moguće. Žena kada odluči da promeni nešto, ne može je niko zaustaviti - rekao je Dejan.

- Ja sam pokušavašavala da vratim muža. Kada neko ima decu, onda se taj momenat rasuranja porodice odražava i na njih. Ja nisam bila histerična, nisam špijunirala, opsedila, ali nisam kao takva odgovarala partneru - kazala je Jasmina.

- Ne treba tražiti krivicu u muškarcu, nego u sebi. Muškarac je uvek bio vođa, gazda u kući. Nekada treba da da se postavimo kao žene, da ih poljubimo, skuvamo ručak, a ne da ih vodimo na večeru - rekla je Ruška.

- U mojoj kući smo uzajamno bili gosti - rekao je Dejan u emisiji Magazin In.

