OTAC JE OPASAN I U RIJALITIJU I U ŽIVOTU Mikica Bojanić otkrio šta mu je Miloš savetovao, kakvu TAKTIKU ima, a ovo su prvi UTISCI

Mikica Bojanić, sin Miloša Bojanića, otkrio je kako se snalazi u "Zadruzi".

- Mogu ti reći da je dobro. Prvi dan malo zbunjeno, sve je novo, treba se privići. Ali u suštini, dobro se snalazim za sada. Sa Mikijem sam tu po ceo dan, tu je i Miljana, Zvezdan, stvarno sam dosta njih upoznao - rekao je Mikica.

foto: Printscreen

Ko najviše emituje negativnu energiju? - pitao je Darko.

- Stvarno nisam primetio da mi neko smeta. Sad me je iznerviralo ponašanje Roberta Mitrovića prema nekim devojkama. Već drugi, treći put sa devojkama, ima neku averziju prema devojkama. Možda zbog sukoba sa bivšom ženom, vidim taj bes, svađa se bez razloga. Tu je neki dublji problem - rekao je Mikica. Ima par grupa, ljudi se dele u "klanove", družine zapravo... Vidi se ko kome prija... - dodao je pevač.

Kakvo ti je mišljenje o Ivanu Marinkoviću? Jeleni Golubović? Da li ti je otac rekao nešto za nju? - nastavio je Tanasijević.

- I kad nema problem, pravi ga... Takav je čovek. Ne mislim da to radi zbog rijalitija, nego je takav... Provokator. Ušao sa Ša u sukob u sobi, koji je rekao da hoće da spava. Pa nešto gađa papirićima, bespotrebno... Jelena Golubović... Otac i nije imao vremena da mi nešto kaže, sve se brzo izdešavalo. Rekao mi je da se stvari ovde menjaju iz minuta u minut, da nema nekog saveta. Pitali su me pre nego što sam ušao, da li sam kao otac. On je opasan i u rijalitiju i van rijalitija. Ali on to shvata kao neku igru, šta god da je radio, to je to. Ja nemam taktiku, biću onakav kakav jesam. Sigurno da imam neke gene svoga oca, ponosim se svojim ocem - nastavio je Bojanić.

foto: Printscreen

Kakav si u svađama? - pitao je Darko.

- Pa, ne ćutim ja generalno. Mislim da ipak čovek treba da zna neke granice. Ja imam kočnicu, kako da ne - odgovorio je Mikica.

Čuo sam da se sprema srpsko-bugarska svadba - dodao je Tanasijević. - Ne buni se on, ugovaraju svadbu, sedi pored nje, čim ćuti... Rekao da je ona ista njegova žena, samo da je plava. Mislim da ni od Ćertića, ni od Emila nema ništa, mislim da ima jedan treći. Ali to je neko moje viđenje, ne mogu to reći, nisam siguran. Neću da kažem samo iz jednog razloga, neću da produbljujem, možda stvarno nisam u pravu. Videćemo da li je to tako. Ali Emil je izjavio da je ona ista njegova žena. Ja volim ženska društva, prija mi, ali da mi privuče neka pažnju, ne... - nrekao je Bojanić.

kurir.rs

