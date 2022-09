ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Beba se skidala u kafani za 2.000 dinara, a Pobednica prevarila studentkinju za platu!

Zdravo, dragi moji, prošlonedeljna dešavanja na javnoj sceni bila su jako uzbudljiva, barem meni, i zato sam imala elana i volje da čujem još više tračeva i spletki jer sam srećna što se estrada budi iz zimskog sna.

foto: Kurir štampano

Počinjem od Bebe, one koja se proslavila kao devojka Bucka. Kad je čujem kako se sad pretvara kao fina i poštena, želudac mi se okrene. Ta devojka nema šta nije radila dok je bila lokalna pevaljka, i to zna toliko ljudi koji mogu da svedoče o njenom razvratnom ponašanju. Sedim pre neki dan u društvu s čovekom kojeg prvi put vidim, ispostavi se da je iz istog mesta kao i Beba. On mi priča kako se kladio u 50 evra da će nagovoriti Bebu da se skine u brusthalter u punoj birtiji u kojoj je pevala i to ako joj da 2.000 dinara. Trebalo mu je 15 sekundi da je ubedi. Svukla je majicu i ostala u minijaturnom brusthalteru, pa brže-bolje zgrabila dve hiljade dinara kao da pare nikad nije videla. To je bilo pre oko tri godine, a sad već glumi veliko estradno ime, priča o avionima, kamionima i slično.

Velika je skoro izgubila ogromne pare na kocki, preko 20.000 evra, kako su mi dojavili moji pouzdani izvori. To se nije desilo u Srbiji, već negde preko, ali je zvala svoje prijatelje u Beogradu da joj pomognu jer je ostala bez prebijene pare. Tako sam ja saznala za njene muke, pa sam morala to da podelim s vama, kao i uvek.

Uskoro će se saznati za još jednu aferu Pobednice, to jest za njeno pravo lice.

Prevarila je jednu ubogu siroticu, devojku koja nije imala prebijene pare, pa je kao student tražila posao i naleti na ovu prepotentnu zvezdu. Ona joj je dala posao da joj bude desna ruka, dva meseca ju je služila od jutra do sutra, a kad je trebalo da dobije platu, Pobednica je zapalila u inostranstvo, blokirala devojku na svim mrežama i pravila se da je ne poznaje. Jedva čekam da čitate detalje o tome.

foto: Kurir

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

Kurir.rs

Bonus video:

01:29:32 SCENIRANJE 11.09.2022. CECA KITIC