ĐORĐE I SAŠKA ZAVETOVALI SE NA VERNOST DRUGI PUT Izgovorili "DA" na PLAŽI, mlada do matičara došla BOSA, a tek kad vidite goste

Đorđe Đoković i Saška Veselinov venčali su se u Beogradu u Crkvi Svetog Marka, a potom su mladenci i svatovi odleteli za Tivat, gde je organizovana velika gala svadba.

Porodica Đoković je sada iznenadila goste, te i drugi dan slave.

Naime, zvanice su došle na ceremoniju povodom venčanja Saške i Đorđe pred matičarem, koja se održala na plaži, a posle ih je zabavljao Saša Kovačević. Mlada je zablistala u novoj i raskošnoj venčanici, dok mladoženja nije skidao osmeh sa lica. Nasuprot onoj na crkvenom venčanju, mlada se ovoga puta odlučila za belo-krem venčanicu golih ramena i izvezenim detaljima od čipke. Mlada je do matičara došla bosa i to stazom od hotela do plaže, koja je posuta belim laticama ruža. Tamo su ih čekale dve devojčice sa korpama latica cveća, a sam čin se odigrao ispod ogrmnog venca od belih i roze ruža.

foto: Printscreen/Instagram

Nakon venčanja, mlada je na plaži bacila bidermajer, koji je uhvatila jedna od njenih bosonogih prijateljica.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Novak je bio presrećan zbog ženidbe svog brata, pa je kratko rekao: "Najponosniji sam danas zbog njega. Što se tiče bračnih saveta, sve će mu se kazati samo".

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Saška Veselinov je model i influenserka, dok je Đorđe uspešni mladi biznismen. Njih dvoje su tokom svog gostovanja u emisji ’’ Amidži šou’’ otkrili da od prvog dana zabavljanja nezvanično žive zajedno, kao i da su nakon 20 dana otišli zajedno na more, a po povratku je Đorđe rekao: ’’Voleo bih da nam jedna destinacija bude dom, da se nakon putovanja vraćamo u istu kuću.’

