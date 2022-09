NEĆE U PENZIJU! Šana se opet skida, sa 50 godina zarađuje na golim fotkama, NIJE ZA ONE SA SLABIM SRCEM

Vesna Počuča Šana (50), nekada najpoznatija srpska striptizeta, koja je žarila i palila svojim bujnim grudima na nastupima, u spotovima i filmovima, glavna je zvezda na aplikaciji Onli fans, na kojoj prodaje svoje gole fotografije. Ova platforma je najveći procvat doživela tokom pandemije virusa korona, kada su ljudi tražili nove mogućnosti za rad od kuće. Šana je takođe otvorila profil tokom lokdauna.

foto: Privatna arhiva

Za razliku od mnogih koje žele da ostanu anonimni, Vesna u razgovoru za Kurir govori javno i bez oklevanja o svom novom poslu. Nuđenje sadržaja na ovoj platformi uskoro je iz povremene zarade preraslo u ozbiljan posao, ali Šana to i dalje usklađuje s redovnim poslom, koji radi u svom kozmetičkom salonu:

foto: Privatna arhiva

- Pratioci sa društvenih mreža su me nagovarili. Na internetu je bilo mojih starih fotografija, pa sam želela da imam nove, ali i zbog zarade. Bez ikakve plaćene reklame raste broj pratilaca. Pre nego što sam otvorila tu aplikaciju, sela sam sa svojim sinom da razgovaram i posavetovala se s njim. Nije mu se dopalo, ali me je podržao. Kad sam mu pokazala kolika je zarada, koja je zaista fantastična i daleko bolja od salona, oduševio se. Njeni pretplatnici nisu samo iz Srbije nego i iz drugih država, poput Austrije, Nemačke, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Amerike. Godine obožavalaca je nemoguće odrediti jer su potpuno različitog uzrasta. Ali radi se o muškarcima - neoženjenim i oženjenim, a ima ih mnogo, dodaje ona.

foto: Privatna arhiva

- Sve ih je više iz inostranstva. Naravno, i naših ljudi ima. Zahvaljujući Instagramu dosta njih me je zapratilo. Sam Instagram me je stavio u njihov pretraživač, pa su skočili pregledi i lajkovi, a da nisam ni tražila niti platila. Nekada mi bude teško da se slikam jer uz to moraš da iznajmljuješ lepe apartmane, s druge strane, verujte, da sam i cene masaže podigla samo da bih u salonu imala manje posla - poručuje ona.

foto: Privatna arhiva

Ljiljana Stanišić

