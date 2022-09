NE VOLIM LAKTANJE, IDEM SVOJIM PUTEM KOLIKO GOD KOŠTALO Željko Vasić otkrio detalje života koje niko ne zna, a o SUPRUZI samo OVO

Pevač Željko Vasić krčio je muzički put na svoj način, odstupajući od uobičajenih pravila i danas se može pohvaliti repertoarom koji obožavaju mnogi.

Ipak, priznaje da je taj put bio teži i da mu nije bilo lako da uspe, jer poseduje manu za koju tvrdi da predstavlja problem za pripadnike njegove branše.

foto: Kurir Televizija

- Ne volim laktanje. Ako bih mogao da izdvojim nešto kao manu koju ne sme da ima neko ko se bavi ovim poslom to je je ovo što imam ja. Ja kada vidim da je gužva u šesnaestercu ja se sklanjam, uopšte ne želim da se petljam i da razgovaram. Nema veze to što je tu nešto što je meni bitno, ja idem svojim putem i koštalo me je to u životu, ne samo u poslu - iskren je Vasić koji se vodi rečenicom kako sa budalom ne treba raspravljati.

Iako je morao muški da se potrudi, priznaje da ga je to ojačalo i pretvorilo ga u jaku ličnost na koju je ponosan.

- Mene ne može da poljulja ništa. Kada se izgradiš to jeste teži put, ali ja sam shvatio da ne želim da mnogo zavisim od nekih spoljnih faktora. U muzičkoj industriji postoje određena pravila, ali ja sam bio buntovnik i spreman da snosim posledice što ću uraditi po svom i ne kajem se - rekao je nedavno za medije.

foto: Kurir televizija

Mnogi mu zameraju i to što privatan život drži daleko od očiju javnosti, a naročito suprugu sa kojom se retko pojavljuje.

- Nju ovo ne zanima, ona je svoj svet. Nema neke fascinacije u mojoj kući, tim mojim poslom, ni supruga ni deca. Za neku muziku su saznali pored mene. Nju smara da ide sa mnom - rekao je pevač tada.

Kurir.rs/Blic