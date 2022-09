DOK MAJA KIDIŠE NA OŽENJENOG BUGARINA, NJEGOVA ŽENA SPREMA OSVETU: "Poznata si samo po SEKSU i RASTURANJU BRAKOVA" HAOS U NAJAVI!

Iveta Talazova, supruga učesnika "Zadruge" Emila Kamenova iz Bugarske, oglasila se povodom novonastalih dešavanja između njenog muža i kontroverzne Maje Marinković.

Maja i Emil su sve prisniji. Sinoć su otišli korak dalje, pao je i poljubac u obraz. Je l' ti smeta to?

Kako da komentarišem poljubac? Toliko je ljudi u kući, u jednom trenutku će svi početi da se ljube, to je sve normalno.

Da, ali nije poljubio Lepog Miću, nego baš Maju Marinković, od koje se ne odvaja.

A ko je Maja Marinković?! Je l' ona neka zvezda poznata? Ona je meni jedino poznata po tome što ima seks u "Zadruzi" sa oženjenim muškarcima!

Ako kažeš da je Maja zvezda jer ima seks sa oženjenim muškarcima u rijaltiju, plašiš li se da bi mogla da postane balkanska zvezda ukoliko bi imala seks sa tvojim mužem, koji je iz Bugarske?

Ne plašim se, objasniću i zašto. Čitala sam kod vas, Majin otac je rekao da Emil očigledno nema seks sa svojom ženom, pa zato juri njegovu ćerku Maju, da sa njom ima seks. Ako je za nju to okej, ako joj je cilj da uđe u kuću da ima seks sa oženjenim muškarcem, da rasturi još jedan brak, to je njena stvar. Ja, koliko znam, Emil je tamo ušao sa drugim ciljem. A balkanska zvezda može da postane, ali samo seks-balkanska zvezda! Ako se ta devojka ponosi time... Iskreno, za mene to nije ispravno.

Taki, njen otac, kaže da ne smatra da ste ti i Emil u braku, jer niste zvanično venčani. Maji je to, takođe, olakšavajuća okolnost, već razmišlja o tome da se s tvojim mužem venča u crkvi.

Je l' brak važan da bi jedna porodica funkcionisala i opstala?! Pitanje za Takija jeste da li mu se ćerka udala do sada? Da li mu je prijatno da gleda svoju ćerku kako ima seks i to ide u etar, da li ga je sramota? Maja ne treba ni da uđe u crkvu, a kamoli da se tamo venča. Ako i dođe do seksa, Maja će samo biti upotrebljena s Emilove strane, a ni ona se ne zove slučajno Maja... Znate, ima onaj film "Pčelica Maja", tako i ona, ide s cveta na cvet.

Ne dopada ti se kako je Maja vaspitana?

Imam ćerku, starijeg sina. Gledam kako ja vaspitavam svoju decu, ne gledam druge. Ne sviđa mi se njeno ponašanje, ona je laka.

Kažeš da je Maja laka, a tvoj muž tvrdi da ste ti i ona identične. Kako to?

On je nešto rekao čisto da bi rekao, da pobegne od situacije. Ne znam, evo, vi mi kažite postoji li nešto slično između mene i Maje? Emil je šašav, bio je pod pritiskom zbog jezičke barijere, pitate ga nešto, a on ne zna šta da odgovori.

