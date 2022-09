VIKI MITROVIĆ ŽESTOKO POPLJUVALA BIVŠEG Laže ko PAS, dete nije viđao jer nije IMAO PARA ZA GORIVO! Iznela ŠOK OPTUŽBE

Nakon navoda Roberta Mitrovića da je Viktorija Mitrović navodno lagala o svešteniku, kao i da mu nije davala da viđa dete, oglasila se i Viki i oštro oplela po bivšem suprugu.

- Ja nemam komentar na te gluposti, ne gledam i ne bavim se time. Moj advokat prati šta i kako priča i time se bavi on, mene to ništa ne zanima, to su romska posla - rekla je Viki za Republiku i dodala komentar o Robertovoj tvrdnji da ćerkicu nije video dve godine:

- Dete nije video zato što sudski proces traje toliko, dobio je da viđa dete svake druge nedelje, u centru za socijalni rad po tri sata. On to nije hteo, govorio je da hoće da uzme dete kod sebe, da ne bi bacao pare za gorivo da dođe na sat, sat i po, nije dolazio zbog pišljivih 2.000 dinara koje je trebao da da za put za gorivo. On je pokušavao sa mnom da se pomiri, ali od toga nema nista.

foto: Printscreen

- Ja sam bila za to da dete ima oca, da imaju kontakt, jer je to svakom detetu potrebno, ali dečko je nevaspitan, bezobrazan, tvrdoglav, sa takvim ljudima čovek ne treba imati posla.

Za kraj razgovora upitali smo Viki da nam potvrdi da li je Robert viđao ćerku tokom njenog boravka u Zadruzi:

foto: Ana Paunković

- On je nju viđao, dolazio je kod mene kući, onda je tražio od mojih da mu daju dete, oni to nisu uradili, jer tako ne piše u presudi. Tamo piše da viđa dete svake druge nedelje, u centru za socijalni rad, subotom od tri do pet, ali on nikad nije dosao. Nego su ga moji puštali, pošto su hteli da ispadnu ljudi, pa im je on ispirao mozak tu, ili ne dođe uopšte, jer nema para. Ono sto priča u Zadruzi, to nema veze sa vezom, laže čim zine. Kao ja sam njemu rekla u krevetu nešto, pa ima prepiske, on je mene i sam vređao na osnovu moje traume koju sam zadobila, i uopšte mi je mrsko da pičam o tome više.

Kurir.rs/M.K./Republika.rs

