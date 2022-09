MILJANA JEDVA HODA, DRASTIČNO SMRŠALA, SKROZ NEPREPOZNATLJIVA! Evo kako Kulićeva sada IZGLEDA, Bebica je pridržava!

Bivša rijaliti učesnica, Miljana Kulić nakon što je preživela pravu golgotu posle operacije želuca, danas je izašla iz bolnice.

Nju su dočekali dečko Nenad Macanović Bebica i majka Marija Kulić. Miljana je iz Kliničkog centra izašla neprepoznatljiva, vidno je smršala i jedva hoda.

- Osećam se odlično. Ima još par stvari koje moraju tu da se koriguju, ali sve ide onako kako treba. Smršala sam 22 kilograma za mesec dana. Bolje mi je, dobro se osećam. Međutim, ne smem da ulazim u Zadrugu, ni da razmišljam o tome dok se ve ne bude u redu.

Na pitanje zašto je pravila probleme u bolnici, ona je odgovorila:

- Nisam pravila probleme, bila sam dobra i svi me hvale kod mame kako sam bila dobra. Samo sam pitala gde mogu da pušim i to je to. Nisam odbacila cigarete, pušim znatno manje nego ranije, ali teško mi je da ostavim skroz.

Kulićeva se dotakla i bivšeg dečka Lazara Čolića Zole.

- Nije istina da sam htela da pobegnem sa Zolom. Niti sam se čula sa njim, niti me on zanima, blokirala sam ga kada mi je poslao prvu poruku. Ne bih njemu davala na značaju jer ga nigde nema dok se ne pojavi u nekom naslovu sa mnom. On je moja prošlost, doživela sam moralno posrnuće kada sam se vratila u Zadrugu i više me apsolutno ne zanima.

Miljani su pitali i za Ivana Marinkovića, oca njenog deteta, koji je trenutno u "Zadruzi".

- Ivana ne bih komentarisala, dok ga ne vidim oči u oči. On je za mene isto ispričana priča. On nikada nije ni bio sa mnom, što se mene tiče, može da priča šta god hoće. Svi znaju koliko puta smo imali seksualne odnose. Hajde što Željka ne viđa, a što ne viđa Lenu, čovek je nesposoban. O njemu nemam lepo mišljenje - rekla je ona.

Inače, nedavno je Bebica otkrio kakvo je sada njeno stanje.

- Smršala je dosta, sigurno 23, 24 kilograma i super izgleda. A super se i oseća, nasmejana je i sve je okej. Siniša je, takođe dobro, kako se Miljani stanje poboljšalo, tako je i njemu sve bolje. Željko je ovde i ne idemo iz Beograda dok Miljana ne izađe - kazao je Nenad.

Miljanina majka Marija izjavila je da je ovo za nju najsrećniji dan.

Kurir.rs/A.P.

