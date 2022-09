PRIJA I FILIP ŽIVE U VILI NA BEŽANIJI OD 500.000 €! Imaju 4 spavaće sobe, TOP TERASU, vodili računa da imaju PRIVATOST! (FOTO)

Pevačica Aleksandra Prijović i njen suprug i saradnik Filip Živojinović pre nego što su se venčali kupili su luksuznu kuću na Bežaniskoj kosi i za to su podigli kredit od 500.000 evra.

Njihov dom ima čak četiri spavaće sobe, a nekretnina koju su kupili Aleksandra i Filip nalazi se u blizini kuće Lepe Brene i Bobe Živojinovića.

Poseban detalj u dnevnoj sobi jeste beli klavir, ukrašen figuricama belog anđela i belim cvećem, a pored Aleksandre i Filipa, i mali Aleksandar uživa u ovo kutku.

Pevačica voli da se opušta uz kafu na terasi, odakle se prostire prelep pogled. Međutim, kad je reč o dvorištu, ono se sa ulice ne da videti, pa porodica ima privatnost dok u njemu uživa.

- Filip i Prija su odlučili da podignu kredit za luksuznu vilu, koja košta oko pola miliona evra. Želeli su da se skuće blizu njegove porodice, pa će im susedi biti upravo Brena i Boba - pričao je izvor i dodao da je Živojinovićima bila bitna i lokacija novog doma.

U komšiluku Aleksandre Prijović imaju samo reči hvale za mladu pevačicu. Kako kažu često je vide u kežual izdanju kako sa sinom obilazi igralište u kraju.

- To dete je fino i kulturno. Uvek se javi. A ne što lepo peva, nego ima i veliko srce. Mojem unuku je poklonila brdo stvari od njenog Aleksandra. Baš je dobra. To sve roba koja je čista, mirišljava, nova. Znate koliko nam to znači. Samo neka joj bog da zdravlja i sreće - rekla je jedna komšinica.

