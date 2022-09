"VEZA NIJE NA DALJINU, U SRBIJU DOLAZIM ZBOG POSLA" Ražnatovićeva otvoreno o životu u Španiji sa Gudeljom, a evo šta kaže o CECI!

Pevačica Anastasija Ražnatović došla je na izložbu poznatog srpskog modnog fotografa, a tom prilikom je za medije otkrila detalje o svojoj karijeri, ljubavnom životu i planovima, ali i porodici.

Anastasija kaže da svaku Cecinu pesmu pažljivo sluša i savetuje majku da treba da se drži svog stila, a da ipak bude i inovativna, što uopšte nije lako. S obzirom da je ćerka najveće pevačke regionalne zvezde, Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija je često govorila kako nikada nije želela da gradi karijeru preko imena svoje majke, te da zbog toga ne želi da snimi duet sa njom.

foto: Damir Dervišagić

"I dalje sam pri stavu da nije vreme za duet, bez obzira na to što mi je ona mama. Nisam dostigla taj nivo, za sada se još uvek gradim, ne žurim nigde", rekla je mlađa Ražnatovićka.

Ona je priznala i da je sin njenog brata Veljka razmažen.

"Željko je strašno razmažen, svi mu sve dopuštaju, maksimalno koristi to što mu je dozvoljeno i što je jedino dete. Željko kada god vidi pevačicu njemu je to asocijacija na mamu i mene. On viče: "Ceca, Tasa". Zna moje pesme, jako je muzikalan", istakla je ona.

Što se tiče veze sa fudbalerom Nemanjom Gudeljom, Anastasija kaže da zajedno žive kada je ona u Španiji.

foto: Ana Paunković, Kurir, Printscreen/Instagram

"Veza i nije na daljinu, često sam u Španiji, dolazim u Srbiju kada imam poslovne obaveze. Ne znam kako se počinje zvanično zajednički život, kada sam tamo živimo zajedno, kada sam kod sebe živim ovde. Nazovite to kako god hoćete", zaključila je Anastasija.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:05 Mirko Šijan slavi momačko