"SVI SE TRUDE DA SKINU NAŠE TRILERE I BOJU" Jašar Ahmedovski otkrio šta misli kad mu neko prepeva pesme! Progovorio o ESTRADI

Mnogim pevačima sa višedecenijskim karijerama drago je kada mladi talenti prepevaju njihove poznate hitove, tvrdeći da njima čine uslugu.

Pevač Jašar Ahmedovski ima malo drugačije viđenje kada su u pitanju popularni kaveri.

foto: Printscreen

- Nemam ja ništa protiv, ali ipak to je nečija pesma koja je bila popularna, ali smatram da ne treba tako da se pravi karijera. Sa mnom ne stupaju u kontakt već zovu autora kada do toga dođe. Ali mislim da se tako ne gradi karijera, već treba da se napravi neka nova pesma i da se taj pevač prepoznaje po tome i po svojoj boji glasa. Oni se svi trude da skinu naše trilere i našu boju, mada to je već kopija, nije original - objasnio je pevač.

U svojoj karijeri broji neverovatan broj hitova koji se i danas pevaju sa istim žarom gotovo na svim dešavanjima, a pevač ne krije da rado pogleda "Zvezde Granda" i sa radošću sluša nove muzičke nade kojje izvode njegove numere.

foto: Sonja Spasić

- Naravno i ja sam pevao tuđe pesme kada sam počinjao tako da mi je drago kada u "Zvezdama Granda" pevaju moje pesme, samo treba da imaju svoju autentičnost, to je ono što uvek ističem jer je veoma važno! To je najbitnije! Imaju priliku da sebe prezentuju narodu što je mnogo lakše nego kada sam ja počinjao, ipak danas postoji mogo televizija u odnosu na ono vreme - tvrdi Jašar.

foto: Printscreen

Podsetimo, nedavno je priznao da sebe ne vidi u mentorskoj stolici popularnog takmičenja budući da bi bio suviše "mekan".

- Ne vidim sebe tu nikako. Te dečake i i devojčice ne bih mogao da kritikujem. Oni se spremaju mesecima a ja da im kažem da to ne valja ili nešto slično - priznaje Ahmedovski.

