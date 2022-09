ON JE JEDINI NEPOZNAT IZ PORODICE ĐOGANI! Đoletov i Vesnin sin izrastao u FRAJERA, nikad se nije eksponirao, a evo kako izgleda

Vesna i Đole Đogani ovog leta boravili su u Crnoj Gori sa svojom decom, ćerkom Laurom i sinom Adrijanom.

Budući da se njihov naslednik gotovo nikada nije pojavljivao sa roditeljima u javnosti, niti se njegove fotografije mogu naći na Vesninim društvenim mrežama, malo ko zna kako Adrijano sada izgleda.

Naime, on je stasao u pravog momka, a sada su ga kamere Paparaco lova uhvatile kako sa ocem radi vežbe na plaži i ispred hotela.

Jasno je da je veoma posvećen svom izgledu, te se mišići i trbušnjaci jasno vide na njegovom telu.

Inače, svi članovi porodice Đogani bave se javnim poslovima, a Adrijano je jedini od njih koji do sada još uvek nije izrazio želju da se eksponira.

Podsetimo, Vesna Đogani jednom prilikom otkrila kako vaspitava svoju decu.

- Kada je moj sin išao u predškolsko, sećam se, iz revolta je bacio pesak na mene jer nije hteo da ide kući, i to prvi i poslednji put tada. Jako se uznemirio jer mi prekidamo njegovu igru, a on kao mali nema osećaj za vreme. On je tim postukom ugrozio moj autoritet kao roditelja, ali sam ja kao roditelj lepo rekla "Ljubavi ti si mene sad jako povredio, ja sam tvoja mama i mnogo te volim, ali ne želim da povrediš tim peskom. Možemo da ostanemo još pet minuta". Tako dobijamo kompromis, najbitnije je da mi pričamo. Tako on nikada više nije želeo mene da povredi - ispričala je pevačica.

