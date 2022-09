PO ČEMU JE ON POZNAT U BUGARSKOJ! Uroš Ćertić BESAN na Kamenova, OPLEO po NJEMU, a evo šta je RAZLOG! (VIDEO)

Uroš Ćertić se nedavno požalio Kristijanu Goluboviću na Bugarina Emila Kamenova, zato što mu je dao šesticu na izboru za Mistera Zadruge 6.

Kako je naveo kaskader ne može da veruje da neko sa kim je lepo pričao i od koga se nadao najvišom ocenom od Bugarina, ali na kraju se to nije desilo, pa je Ćertić rekao Kristijanu:

foto: Printscreen/Zadruga

- Šeta se po Zadruzi kao neki šifonjer. Deset puta mi je prilazio i govorio kako dobro izgledam, odjednom kad je video da se družim sa Majom. Ne mogu da verujem da čovek koji dolazi iz bodibildinga meni daje šesticu na izboru za mistera. Sve vreme me je hvalio, ali od tog trenutka se promenio. On ne zna da ja za mesec dana mogu da se tako rigoroznom dijetom dovedem u red da pobedim na izboru za mistera Olimpije, takmičenju koje se održava u bodibildingu - rekao je Uroš, te je dodao:

foto: Ana Paunković

- Ja sam sa Majom samo prijatelj, jer poznajem njegovog oca preko zajedničkih prijatelja, za koje Emil nikada neće saznati. Maja je za druženje super, ali opet ja ne blejim toliko sa njom. Sinoć nisam dobio nijedno pitanje o ženskom rodu, niti ću kad dobiti, jedino ako ja budem želeo.

foto: Printscreen/Zadruga

Očigledno je Ćertiću krivo što se nije bolje plasirao na izboru za Mistera Zadruge 6, te se vadi i kači na druge ljude, pa se opet nadovezao na Maju i njen bliski kontakt sa Emilom Kamenovim:

- Ko starijem bratu sam joj rekao da se Bugarin jedini izjasnio kao oženjen muškarac, te da ne ponavlja iste greške kao iz prethodnih sezona - rekao je Ćertić i nadovezao se na Kamenova:

- Gde je on to pobedio?U kom rijaltiju u Bugarskoj?U Velikom bratu?Čime se on tačno bavi, bodibildingom glumom, po čemu je poznat u Bugarskoj? - upitao je Uroš, na šta su mu Kristijan i Lepi Mića pojasnili da je on učestvovao u tri rijaltijija, od čega je u Survajveru odneo pobedu.

Ova sezona Zadruge je počela burno za Ćertića, već je imao sukobe sa Bilalom Brajlovićem i Jelenom Golubović, ušao je dosta agresivno u Belu kuću, te ćemo videti kuda će ga odvesti takav stav i ponašanje u ovoj sezoni Zadruge.

