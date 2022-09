STEFAN KARIĆ PREVARIO JOVANU MISICU?! Jovana Jeremić u emisiji šokirala IZJAVOM, evo šta je sve čula o bivšem zadrugaru!

Foto: Printscreen/Magazin In

Voditeljka Jovana Jeremić i bivši zadrgar Stefan Karić gostovali su zajedno kod Sanje Marinković.

Tom prilikom se u studiju povela priča o Stefanovom raskidu sa Jovanom Ljubisavljević, a umešala se i Jovana Jeremić, koja je poznata po svom britkom jeziku, te je pred kamerama otkrila šta je čula o Kariću:

- Za Karića kažu da ume da prevari devojku. Ne da ume, nego se pričalo da je prevario devojku - rekla je Jovana u emisiji Magazin In.

- Sve što je lepo ima kraj, tako je najbolje za sve nas, nisam najbolje psihički. Želim da se osetim slobodan, ne želim da me neko davi. Iz straha da me ne izgubi ona me je izgubila - rekao je kratko Stefan svojevremeno.

