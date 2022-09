PUNO KOŠTA DA OTPEVAM ANASTASIJINE PESME! Džidža iskreno o svađi sa Cecom, pa otkrila šta se dešava sa Zvezdama Granda

Pevačica Aleksandra Stojković, poznatija kao Džiža, ćerka muzičara Dragana Stojkovića Bosanca, otkrila je sve o novostima iz svog života, a dotakla se i sukoba sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

Džidža, koja je odnedavno uplovila u vezu, otkrila jeda li ga je upoznala sa Bosancem i kako je prošao njihov susret.

- Tata je došao iz Crne Gore, tri meseca se nismo videli, a i ja sam putovala, tako da se nismo ni videli. Sve sam mogla da završim, ali mi momak nije tu, nije odavde. Te dve nedelje je prošlo odavno, valjda se vidi po meni da je dobar momak. Tata ga još nije upoznao, ali ima vremena.

Zvezde Granda, kada počinju?

- Ja ne znam hoće li i biti Zvezde Granda, nemam pojma šta se dešava, moraćete da pitate nadležne. Ranije je uvek dolazio već u Augustu na sastanke. Nisam ga ništa pitala, ali znam da bi mi rekao da kreće snimanje. Ne znam šta će biti. Za sada nema nikakve informacije. Odakla znate da će uopšte biti nastavka? Da se ja pitam, to bi odavno krenulo. Već je pola septembra. Ko zna šta se sprema.

Kako sa ove tačke gledaš na sukob sa Cecom Ražnatović?

- Svi su me pitali za to, pričala sam o tome, Ceca i ja se nismo čule posle svega toga. Ja se ni ne sećam toga, ja sam to zaboravila totalno, veruj mi.

Da li Anastasija Ražnatović uspešno gradi svoju karijeru?

- Apsolutno da da. Ceca je fenomenalno gradila svoju karijeru, i mislim da Anastasija nema pogrešno da nauči, isto kao i ja, moj otac je ipak mag.

foto: ATA images

Da li pratiš Anastasijinu karijeru i da li pevaš njene pesme na nastupima?

- Ne pratim njenu karijeru. Izvini, ne pevam njene pesme, ja furam drugačiji fazon. Pevala sam jednu pesmu ,,Rane", ali posle toga više ne, otišla sam u drugačiji fazon. Ali kada bi mi neko tražio, ja bih otpevala

Za koje pare bi otpevala Anastasijinu pesmu?

- Pa znaš kako, to je bakšiš, koliko daš, ali puno košta!

Kakva si kad se napiješ?

- Odlična! Ista ovakva! Srećno pijana uvek! Nije da pijem svaki dan, ali imam i ja dušu, volim da popijem, ne pravim nikakve probleme, baš sam veseljak po duši, volim lep život, volim da se provedem, mlada sam, kad ću, ako neću sada.

foto: Kurir televizija

Da li ti smeta što rijaliti ličnosti su sve više zastupljeni?

- Mislim da su dosta rijaliti igrači i generalno rijaliti programi su dosta zauzeli medijski prostor, jer mi nemamo više šta da gledamo, niti dobar film, niti muzičkih emisija... Sećate li se pokojnog Minimaksa, pa Zam kad je bio. Druga stvar, mislim da dosta rijaliti igrača je spremno da svoju intimu daju na tacnu, mi pevači su drugačiji, nećemo javno izaći i reći sa kim smo imali s*ks. Nije mi žao zbog toga, ja se ne bavim muzikom zbog medija, ja vas poštujem i sa svima imam korektan odnos, ali ne pevam da bih vas vukla za rukav.

Koliko košta tvoja intima?

- Puno košta! Koliko imaš da platiš? Ja sam bila u rijalitiju, videli ste, to stvarno nije bilo za mene, definitivno nije bilo za mene.

kurir.rs/republika.rs

Bonus video:

02:26 Džidža progovorila o sukobu sa pevačem EVO ŠTA JE REKLA I ZA ANASTASIJU IĆURUP!