ADAKTAROVA MAJKA OTELA MUŽA SESTRI?! Isplivale ŠOK TAJNE iz porodice Adaktar: Imala ŠVALERA, pa zatrudnela, ceo Čačak BRUJI

Alis Adaktar ili Bobana Đokić kako joj je pravo ime glava je porodice "Adaktarovih" što se može videti i u rijalitiju.

Ipak, ona očigledno ima i najburniju prošlost, koju bi najradije zaboravila ali joj poznanici iz prošlosti to ne dozvoljavaju.

- Ona je uvek bila žena je sanjala da jednog dana živi na visokoj nozi, a uzgred nije prezala ni od čega. Bila je popularna u gradu kao devojka koja voli muškarce, bila je atraktivna pa su i nju voleli. Ono što se dugo prepričavalo po gradu jeste da je otela muža sestri od rođene tetki C.D. Bobana je izlazila sa sestrom u grad i dolazila kod nje u kuću, bile su bliske. Niko nije mogao da veruje da je to mogla da uradi sestri. Taj čovek je podjednako kriv, on je na kraju napustio C. i otišao sa Bobanom. Njihova veza nije potrajala, kao i sve Bobanine ali joj sestra i rodbina to nikada nisu oprostili. Zbog svog načina života nije ni bila omiljena među rođacima, a i prijateljice nisu bile sigurno u nju pa je više imala površna prijateljstva, kaže izvor iz Čačka.

Prema njegovim rečima, Bobana je imala samo jednu veliku ljubav sa kojom se godinama zabavljala.

- Ona je dugo bila jedino sa momkom M.L. ali nije bila verna. On je bio njena velika ljubav ali se nije smirila pored njega. Samo je jedan dan došla i rekla mu da je trudna sa drugim muškarcem. To je bio Amerikanac sa kojim je dobila Adama, ali ga niko nikada nije video. To je bila jedna avantura verovatno iz koje je ona dobila dete. Taj čovek joj je bio švaler jer je zvanično imala dečka. Bila je uporedo sa njim i sa dečkom sa kojim se zabavljala nekoliko godina, otkriva izvor i nastavlja:

- Nije se ona stidela svoje prošlosti ali je uvek htela da se preseli u Beograd. Njoj prija ovaj publicitet, makar i negativan. Prezime su promenili, a Adamu je zaista to pravo ime. Ostali su promenili i imena. Retko sada dolaze u Čačak, verujem da bi taj život najradije zaboravili ali teško jer nisu baš bili porodica za koju se nije znalo.

Inače, o ocu Bobanine dece se ne govori ni u rijalitiju. Samoprozvani „bog obrva“ odgovarao je nedavno pratiocima na društvenim mrežama na pitanja, a odgovorima je šokirao javnost.

Imaš li tatu? Gde je on ? - glasilo je pitanje, a on je sve šokirao odgovorom.

- Ja sam Bog, što bi značilo da je moja majka Bogorodica i to ide malo drugačije - izjavio je Adam uz gromoglasan smeh, a potom je dopisao:

- Alis Adaktar neka objasni - dodao je Adama, a sve je šokirala njegova neslana šala.

Iako Adamova majka Alis, koja se nekada zvala Bobana ima troje dece, njihov otac se ne pojavljuje u rijalti programu, a oni o njemu ne govore. Nedavno se u javnosti oglasio bivši emotivni partner Adaktarove majke s kojim je bila u vezi sedam godina i kog je ostavila kada je odlučila da se sa decom preseli u Beograd.

