"NJEN OTAC PUŠI TRAVU, VUČE BELO NA NOS I KRADE": Viktorijina bivša TAŠTA CANA osula paljbu po snajki, pa ukanalila i sina

Majka kontroverznog zadrugara Roberta Mitrovića odgovorila je na prozivke bivše snajke Viktorije, za koju kaže da bi trebalo da je bude sramota, priznajući pritom da su njen suprug i Mitrovićkin otac zajedno uplovili u profesionalne vode lopovluka.

Kako komentarišete učešće vašeg sina u "Zadruzi"? - Iskreno, meni se uopšte ne dopada taj ulazak. Ni suprug ni ja nismo bili za njegovo učešće. Rekao mi je da se odlučio da uđe u „Zadrugu” najviše zbog deteta.

Viktorija je iznela ozbiljne optužbe na račun vaše porodice. - Može ona da priča šta hoće, ali treba da je bude sramota. Bila sam joj svekrva bolja nego majka, to mogu da potvrde ljudi koji me znaju.

Viktorija tvrdi da vi konzumirate marihuanu već 25 da li je to tačno?

- Sramota treba da je bude!

Viki Kaže da je poludela kada je išla da uzme dete i kada ste vi, navodno, u jednoj ruci držali unuku, a u drugoj džoint?

Kako je tada mogla da poludi? A što nije poludela pet godina dok je živela sa nama, ukoliko ja stvarno to konzumiram?! Ovde je uživala.

Κaκο komentarišete Viktorijin boravak u "Zadruzi 5”?

- Videli ste i sami kako se ona ponašala i sa Markom u "Zadruzi". Da li je normalno za vas da neka žena koju je pop silovao kao dvanaestogodišnje dete, da se posle toga tako opušta u seksu i u svemu? To nema nigde, verujte.

Vaš sin kaže da Viktoriju nije silovao pop?

- Nije tako izjavio. Robert je rekao da diktira reči koje je Viktorija izgovorila i njemu i nama ovde. Ja ne znam da li je tačno to što je izgovorila, ali ona je ovde plakala dok je živela kod nas. Rekla je i mojoj drugoj snajki da nju nije silovao pop. Ni muž, ni sin, ni ja sada stvarno ne znamo da li ju je pop silovao ili nije, jer nismo bili prisutni.

Kakva je generalno Viktorija bila kao snajka?

Dobra je bila. Neću da lažem. Ona je bila u mojoj kući okej, nije radila ružne stvari kakve sada radi. Volela sam je više nego svoju ćerku. Pomagala mi je u kući, znala je i da sprema i da kuva i da mesi, iskreno kažem.

O Viktorija tvrdi da je pobegla od Roberta kada se dete razbolelo i nije imala 2.000 dinara da kupi lekove, zbog čega je morala da traži novac od babe i dede.

- Ne. Imam više svedoka. Pitajte ljude kako je živela Viktorija kod Cane i kod Slobe. Meni su deca rođena u Italiji i mi smo navikli da jedemo lepo i živimo lepo kao tamo, gde smo proveli 30 godina.

"Viktorija tvrdi da je vaš muž lopov koji krade po inostranstvu, da li je to tačno?

Pa njen otac je radio taj posao, Da li ste to znali? Tako smo upoznali Jovicu. Njen otac isto konzumira travu, piće, vuče belo na nos i krade. Volela bih da neko o tome popriča sa mojim mužem, koji zna mnogo više o njima. Moj muž je pametan, ima žvaku da priča, a ne kao Robert. On je šuntav, glupav, nije trebalo nikada da uđe tamo. Vidim kako ga gledaju tamo. I kada bih išla na televiziju, rekla bih to javno. Volela bih, zašto da ne. Ja nemam dlake na jeziku. Nama nikada nije falilo za hranu, a ona je ovde jela kao stoka, majke mi mile. Sram da je bude, đubre jedno, ne mogu da verujem šta sve sada govori.

