"PRASE, SREĆAN ROĐENDAN I DA SE DOZOVEŠ PAMETI" Jovana Jeremić poslala jutjuberu SNAŽNU poruku, ovako ga je PECNULA (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić umešala se u sukob koji traje nedeljama između vlasnika televizije "Pink", Željka Mitrovića i jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase.

Jovana je rešila da javno čestita Bogdanu rođendan posle svega.

- Čujem da me Bogdan zvao da se vratim i da mu nedostajem. Znala sam ja to. Prase, eto me sutra i prekosutra na televiziji "Pink". Voliš ti mene na jedan ludački način, ali moramo da naučimo šta sme, a šta ne. Moraš da naučiš da poštuješ i da se argumentima, a ne lažima nadmećeš - počela je izlaganje na Instagramu Jeremićeva.

foto: Printscreen/Instagram

- Tvrd je orah voćka čudnovata. Ne slomi ga, al' zube polomi. Ja sam samo realna i racionalna. To znaš i ti. Zato i voliš da se prepucavaš sa mnom. Zato moramo da naučimo gde je granica sa realnošću, a gde počinju tvoje maštarije i halucinacije. P.S. Prase, srećan ti rođendan - dodala je voditeljka.

foto: Printscreen/Instagram

- Da se dozoveš pameti sam, a ne da te drugi opamećuju jer je to često bolan proces transformacije. Pametan čovek uči na tuđim greškama. Budala na svojim - zaključila je Jovana.

Kurir.rs

Bonus video:

00:45 Jovana Jeremić otkrila kolika joj je plata