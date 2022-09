"NISAM PSIHIČKI DOBRO, IZDAJU ME LJUDI, GUBIM SEBE" PEVAČICA PROLAZI KROZ AGONIJU: Zorica javno iznela probleme, zabrinula sve

Nekadašnja pobednica šoua "Nikad nije kasno" i bivša zadrugarka, Zorica Erić, snimala je lajv na svom Fejsbuk profilu, posle kog su svi bili zabrinuti.

Naime, u suzama i vidno uznemirena u lajvu je otkrila da tužna, da nema snage da nastavi dalje, a otkrila je i kroz kakvu agoniju prolazi.

foto: Printskrin/Instagram

- Odlepiću od bolova u levom uhu, krajniku i žlezdama na vratu. Ne mogu da govorim jer trpim nepodnošljive bolove dok pričam. Ne spavam već dve noći. Ako me vidite da negde izgubljeno lutam pored puta, znači da sam skroz prsla od ovih muka, pa vas ljubazno molim da me vratite kući. Ukoliko ne zaspim ubrzo, to će se desiti veoma brzo - poručila je pevačica svojim prijateljima, a zatim priznala da se već dugo bori sa depresijom i lošim stvarima koje joj se dešavaju.

foto: Pritnscreen/youtube

Zorica je rekla da trenutno prolazi kroz agoniju,a priznala je i šta ju je dovelo do toga da uživo na društvenim mrežama govori o svom psihičkom stanju.

- Proći će, skupilo mi se sve. Nisam dobro psihički odavno i eto došao trenutak da ne mogu da glumim više da je sve u redu. I onda depresija i tako... Izdaju me ljudi za koje sam bila spremna sve da dam. Prelazim preko svega i svačega zarad tuđe sreće, a gubim sebe - s knedlom u grlu kaže Zorica, a na pitanje da li je potražila stručnu pomoć, brzo odgovara:

foto: Pritnscreen

- Pa ja ne izlazim od psihijatra već četiri i po godine. Ali stalno neki stresovi - rekla je.

Pevačica je tokom takmičenja u "Nikad nije kasno" otvoreno govorila o svojoj borbi sa porocima. Iako je godinama silno želela da pobedi narkomaniju, skloni se od lošeg društva u koje je upala, posveti se porodici, ne krije da je to bila teška i mučna borba.

foto: Printscreen/grandonline

Kako je i sama davala podršku bivšim zavisnicima od droge, tako je danas, u ovom teškom trenutku za nju dobija od prijatelja i kolega iz takmičenja. Međutim, ubrzo nakon svega, Zorica je obrisala sve svoje naloge na društvenim mrežama.

