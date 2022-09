ZADRUGARKINA MAJKA BILA JE JEDNA OD NAJPOZNATIJIH PROSTITUTKI 90-IH! Krimosi je obožavali, ovu TAJNU hoće da SAKRIJE od svih! ŠOK

Jedna učesnica "Zadruge" krije porodičnu tajnu zbog koje gotovo nikada ne pominje svoju majku.

Naime, njena mama se devedesetih godina bavila prostitucijom i bila je omiljena među kriminalcima, a samim tim je važila i za jednu od najpoznatijih i najskupljih.

Svedoci iz tog vremena kažu da je ona više puta bila i hapšena i novčano kažnjavana, ali je to nije poljuljalo da radi posao koji je odabrala. Obožavali su je oni s dubljim džepom, a naročito opasni momci, koji nisu pitali koliko novca je potrebno da se zabave s njom. Mnogi od njih danas nisu među živima, ubijeni su u međusobnim okršajima i sačekušama.

- Majka zadrugarke (identitet poznat redakciji, prim. aut.) žarila je i palila tokom devedesetih godina. Kriminalci su je redovno angažovali, a dolazila je i na žurke koje su organizovali. Vodila je i koleginice. Ova zadrugarkina majka je bila posebno vatrena u krevetu, toliko je bila žestoka u seksu, da je ubrzo dobila i nadimak po jednoj opasnoj divljoj životinji - priča naš izvor koji je upoznat sa svim detaljima.

On nam objašnjava i da je burna prošlost zadrugarkine majke i glavni razlog zašto je ona gotovo nikad ne spominje javno, niti želi da se o njoj uopšte govori.

- Ta zadrugarka nikad javno ne govori o svojoj majci, niti o odnosu između njenih roditelja, upravo da se ne bi saznalo da ju je rodila žena koja je prodajući svoje telo zarađivala novac. Kada bi se to saznalo, svi bi je urnisali, a i ovako nije baš omiljena. Zadrugarka je od majke nasledila zgodno telo, ali i stav koji ima. I njena majka se ničega nije plašila, a i imala je zaštitu svojih klijenata iz podzemlja. Uvek je mogla da im se obrati, baš su je gotivili - priča svedok i objašnjava kada je odlučila da se povuče iz posla.

- Ta žena je, inače, prestala da se bavi najstarijim zanatom kada je upoznala zadrugarkinog oca i započela zajednički život s njim. On je u to vreme bio gradski mangup, nije se bavio kriminalom, ali su ga znali u gradu. Tako su se i upoznali. On je znao ko je ona i čime se bavi, ali su se toliko zaljubili da mu to na kraju nije smetalo. Ipak, ona je rešila da prestane da se bavi prostitucijom. Od tada živi povučenim životom i ne želi da se pojavljuje u javnosti kako je neko ne bi prepoznao. Ne znam tačno kada je njena ćerka saznala za njenu prošlost, niti kako je reagovala, ali otkako joj je rečeno, to krije kao zmija noge. Ona sad živi potpuno drugačijim načinom života. Radi normalan posao i sa prostitucijom nema dodirnih tačaka, niti o tome priča. U njihovoj kući se ta tema ne pominje - završava naš izvor.

