IVANU NEĆE NIKO, SANJA I KSENIJA OPET NASTUPAJU ZAJEDNO! Bivše Uraganke nastavile dalje posle raspada grupe! Ovo su im SVI PLANOVI

Sanja Vučić i Ksenija Knežević pogazile su svoju reč da će se, nakon što im istekne ugovor u grupi Hurricane, neko vreme odmarati od mnogobrojnih obaveza koje su imale prethodnih godina.

Njih dve su već uveliko počele da zakazuju nastupe, dok treću članicu grupe Ivanu Nikolić još niko nije angažovao da peva.

foto: Ana Paunković

Naime, iako je Sanja više puta izjavila da će se više posvetiti autorskom radu, ona će tokom oktobra imati više nastupa po regionu i dijaspori, a na nekom od njih će se sresti, a verovatno i zapevati sa ćerkom Nenada Kneževića Kneza. Kako saznajemo, dok zasad nema zime za Sanju i Kseniju, Ivana je u problemu. Iako se nadala da će, na konto stare slave, i ona imati pozive za gostovanja, to dosad nije bio slučaj. Da bi ipak i ona ostala deo šoubiznisa, Nikolićka trenutno snima prvu solo pesmu, s kojom će se vratiti na estradu i nastavi tamo gde je stala sa "uragankama". Ona ne odustaje i veruje da će i kao samostalni izvođač postići uspeh, kao što je to bio slučaj dok je bila članica grupe.

foto: Printskrin/Instagram

- Sanja i Ksenija su baš tražene. Sanja posebno, jer svi znaju da ona peva sve savršeno. Što se kaže, od Silvane do Nirvane. Iako je rekla da će se prvenstveno baviti autorskim radom, ona je brzo shvatila da to neće biti dovoljno, pa je odmah prihvatila sve pozive za gostovanja po regionu. Zasad već ima nekoliko zakazanih svirki, a na nekim od njih će pevati zajedno s Ksenijom. One nisu angažovane zajedno, već svaka posebno. Obe imaju svoj repertoar, a biće zanimljivo videti da li će se na sceni možda pojaviti i zajedno, kako bi otpevale neke od svojih starih hitova. To nije isključeno, jer se i na plakatu kojim se najavljuje njihovo gostovanje njihova imena navode zajedno, jedno s drugim. Vučićevoj je oktobar skoro ceo popunjen, pa će tako najpre pevati u jednom klubu u Parizu, kada nastupaju i Dragana Mirković i Breskvica, a nekoliko dana kasnije će se na jednom festivalu u Podgorici naći zajedno s Ksenijom, gde će isto veče pevati i Aca Lukas i Edita Aradinović - priča naš izvor.

foto: Ana Paunković

Za razliku od njih dve, Ivana ima drugi plan.

- I Ivana se nadala da će imati poziva za nastupe nakon što je završila s grupom. Ipak, to nije bio slučaj. Shvatila je da nešto mora da uradi po tom pitanju i da se od stare slave ne živi. Ovih dana je u studiju, priprema pesmu. Ona se nada da će pesma biti pravi hit i da će uz novi repertoar koji priprema i ona nastaviti tamo gde je stala sa Sanjom i Ksenijom - završava naš izvor.

Kurir.rs/A. Panić

Bonus video:

00:11 Hurricane nastup u Crnoj Gori