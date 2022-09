MISLILI STE DA STE SVE VIDELI! Napravili Đaniju krunu od EVRIĆA, a za pesmu uzeo HILJADE €, gurali mu pare i u CIPELE! (VIDEO)

Pevač Radiša Trajković Đani pevao je na jednoj svadbi u Nemačkoj, a s njim su još nastupali Katarina Grujić, Andreana Čekić i Uroš Živković.

Naime, Katarina Grujić je na svom Instagram profilu podelila video na kom su Đaniju pune ruke novca, ali to nije sve, gosti su mu novac stavljali u košulju, oko glave, pa čak i u cipele.

- Vi mislite da ste sve videli - napisala je Katarina Grujić.

Podsetimo, Đani je inače poznat kao kralj bakšiša i kralj veselja. On za jednu pesmu, kako se pisalo, zna da uzme neverovatnu sumu. Tako je tokom turneje po Americi zaradio 30.000 dolara samo za pesmu "Ti me nikad i nisi volela"! Poznato je i to da pevač ispunjava sve želje, pa je tako jednom prilikom, kada mu je gost tražio, nazdrvio iz njegove cipele.

