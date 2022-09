ZVEZDA GRANDA RASPLAKALA SVE! Hanad nije imao za HLEB, a onda se pojavila ONA! U braku su 3 godine, sad joj posvetio NEŽNE REČI

Pevač iz "Zvezda Granda" Hanad Džehverović otvoreno je govorio o problemima sa kojima se susretao u životu.

Sada je Hanad ispričao sve o Lejli iz Zenice, za koju je znao da je ona žena koja će mu roditi dete i sa kojom će provesti ostatak života.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Emotivnim rečima uz fotografiju sa venčanja, na kojoj se zaljubljeno drže za ruke, pevač je supruzi čestitao treću po redu godišnjicu braka.

- Tako dođosmo evo danas do broja tri! Baš kao na ovoj slici, pre tačno tri godine uzeli smo jedno drugo za ruku i krenuli u zajednicku “borbu” sa životom. Tri godine pune ljubavi, sreće, onih najlepših trenutaka koje dvoje ljudi mogu da imaju. Reći ću vam samo jedno, svima vam od srca želim da jednog dana pronađete "jednu Lejlu" u svom životu. Srećna nam godišnjica ljubavi, volim te - poručio je Hanad, što je raznežilo njegove pratioce na Instagramu koji su im poželeli još mnogo godina sreće i ljubavi u zajedničkom životu.

Iako je Lejla Džehverović davno osvojila Hanada, a svoju ljubav krunisali su baš 14. septembra 2019. godine i od tad do dana današnjeg pevač tvrdi da živi u romantičnoj bajci.

- Ljudi su mi govorili da ću kad budem spreman za ženidbu znati ko je ona prava, a ja sam se čudio kako. I stvarno kada sam otišao na prvi dejt sa Lejlom, ja sam znao odmah da će mi biti žena, kako, ne znam ni sam. To je izašlo iz srca i nikad se nije promenilo, nikad nisam posumnjao u to. Imam osećaj koji me nikad ne prevari, retko se pojavi, ali kad dođe, ne prolazi - rekao je nedavno i otkrio čime ju je "kupio" već na prvom sastanku.

foto: Printscreen/Youtube/Grandonline

- Mislim da sam je osvojio sa tim što sam bio otvoren kao knjiga. Rekao sam joj kakav je moj posao, da ću verovatno biti odsutan u mnogim bitnim trenucima, možda će se porađati, a ja neću biti tu. Govorio sam joj šta se priča o meni, kakav sam ja i rekao joj da ide kući i da razmisli da li je spremna da podnese sve, a ja sam joj obećao da ću biti najbolji muž na svetu. Sutra smo se našli i rekla da je razmislila i da sve ide, tako je i danas - ispričao je Hanad u životnoj ispovesti koju možete da vidite u videu ispod.

Kurir.rs/Grandonline