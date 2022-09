EVO KADA JE PRIJA NAPRAVILA PREKRŠAJ: Pevačici policija pisala KAZNU, Brenina snajka tad ZAPENILA OD BESA!

Pevačica Aleksandra Prijović danas je aktivan vozač, a vozački ispit je položila neposredno pre trudnoće i odmah je kupila automobil.

Nije bila skromna, te je priznala da je odličan vozač, ali i otkrila pravi li prekršaje na putevima, da li je imala okršaje sa policijskim osobljem, kao i koliko joj pomaže to što je javna ličnost kada ne postupa po propisu.

- Kasno sam položila, par meseci pre trudnoće. Kupila sam odmah auto i krenula sam da vozim i stalno sam želela da vozim. Međutim, ostala sam trudna i nisam uopšte želela da rizikujem tada i da vozim. Tako da sam tek posle porođaja nastavila i volim da vozim - kaže Prija i otkriva kakav je vozač:

- Kažu da sam fenomenalan. Ja nekako opušteno vozim, nisam od onih koji se približe volanu i budu zgrčeni. I drugi kažu da sam dobra.

Za četiri godine koliko ima vozačku dozvolu, policija ju je prvi put zaustavila tek pre nekoliko nedelja.

- Policija me je prvi put zaustavila pre jedno dve, tri nedelje, javila sam se na telefon. Nije mi bio spojen telefon na blutut kao što je uvek i javila sam se na telefon samo da kažem: „Ne mogu da pričam sada, čujemo se posle“, i samo što sam se javila, policija me je zaustavila - govori Aleksandra ističući i da je tad popila kaznu:

- Rekla sam: „Odmah piši“. Dešava se kada te neko prepozna ili voli tvoje pesme da te nekad i puste. Ja sam rekla: „Molim te mi napiši, zaslužila sam“. Stvarno je napisao kaznu. Još je nisam platila, zaboravila sam.

Njen suprug, Filip Živojinović nije toliko čest gost na njenim nastupima zbog obaveza koje ima, a Prija otkriva da i kada nije sa njom, on provodi vreme sa njihovim naslednikom.

- Voli da dolazi na moje nastupe i nije mu dosadno. Sada bio na putu i vratio se prekjuče i uglavnom ga i nema jer po ceo dan nešto radi i ima sastanke, pa kad imam neki nastup blizu, on i krene. Uglavnom voli da ostane sa sinom.

- Zna da pohvali, ali on mi je najveći kritičar. Uvek nešto oko pesama, repertoar, pa me pita zašto nisi pevala neku pesmu koju mi je rekao. Uglavnom kaže: „To je trebalo da ubaciš u repertoar“, pa me oko toga kritikuje. Ali ga slušam i onda za sledeći put uradim tako kao što mi je rekao - kazala je Aleksandra Prijović u intervjuu.

