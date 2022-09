MILJANA KULIĆ NE MOŽE BEZ ZOLE? Izašla iz bolnice pa se odmah javila bivšem dečku, a njegova reakcija je NEOČEKIVANA!

Lazar Čolić Zola je gostovao u jednoj emisiji, a tom prilikom je istakao da nije Marije Kulić, sin Miljane Kulić, koja je izašla pre samo nekoliko dana iz bolnice posle druge borbe za život, ne bi imao ništa.

- Zahvaljujući Mariji to dete ima sve, ja znam da je to tako provereno. Znam i kakva je Miljana, da je s njom teško i nemoguće, neka bude da je najveća budala, ali ona je rodila tvoje dete i ti imaš pravo da vidiš to dete... Ima ova država zakon, svako ima pravo da viđa svoje dete, ako želi - istakao je on.

Sada je Kulićeva pozvala svog bivšeg momka, iako tvrdi da je u velikoj ljubavi sa Nenadom Macanovićem Bebicom, ali mu je tom prilikom uputila poruku:

foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, ATA images

- Ali je Zolander stigao na minus 100% - napisala je Miljana, nakon čega ga je pozvala, ali se on nije javljao.

Zbog čega je ona ovako postupila i da li se iza ove poruke i ovog poziva krije samo provokacija ili nešto drugo, ostaje nam da saznamo.

