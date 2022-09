UROŠA ĆERTIĆA BIVŠA ŽENA PRIJAVILA DA JU JE TUKAO! Ivana dostavila dokaze za svoje tvrdnje: Čupao me je, DAVIO i PRETIO!

Uroša Ćertića napustila je nevenčana supruga Ivana P. zbog porodičnog nasilja, ekskluzivno saznaje Kurir.

Nekadašnja manekenka prijavila je kaskadera u martu prošle godine, kada je stavila tačku na njihov odnos. Ona je navela da ju je uz pretnje čupao i davio.

- Bivša partnerka Uroša Ćertića, s kojom ima i dete, prijavila je policiji da je kaskader nasrnuo na nju, čupao je, vukao, davio i hvatao rukama za lice. Dostavila je čak i video-zapis sa sigurnosnih kamera iz stana, na kom se, navodno, vidi kako Ćertić nasrće na nju i fizički je maltretira - otkriva izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, patrola je po prijavi brzo stigla na mesto incidenta i uzela izjavu od Ivane P.

- U stanici policije je saslušan i kaskader i tada mu je, s obzirom na to da nisu živeli zajedno, izrečena mera zabrane prilaska i komunikacije s bivšom partnerkom. Međutim, on to nije ispoštovao, već je slao mejlove, zbog čega je nekoliko dana kasnije i priveden. Platio je novčanu kaznu sudiji za prekršaje i pušten je, ali je protiv njega podneta i krivična prijava za nasilje u porodici - otkriva sagovornik Kurira.

On ovo krije kao zmija noge, ni u "Zadruzi" ne pominje da mu se nevenčana zajednica završila zbog nasilja, ali poslednjih dana stalno ističe da ne dozvoljava da se žene maltretiraju, zbog čega se sukobio s Božom Džonsom, koji je gađao jednu cimerku, nakon čega je Ćertića išutirao Kristijan Golubović. Ćertić je od prvog dana bio noćna mora Jelene Golubović, koju je neprestano vređao, polivao senfom i kečapom, ali se u poslednje vreme primirio. Inače, kada je njegov odnos sa Ivanom u pitanju, njih dvoje su bili u vezi više od pet godina. Planirali su preseljenje u Grčku, ali do toga nije došlo. I nakon što je priveden pošto je vitlao pištoljem u jednoj banci, za šta je u utorak osuđen na godinu dana kućnog zatvora, Ivana je bila uz njega.

- Od prvog dana išli smo polako, korak po korak. Upoznali smo se kada smo oboje bili u vezama. Dugo smo bili tek poznanici, sretali smo se po gradu, u klubu ili pozorištu. Ništa nismo sanjali i planirali, nismo se čak ni dopisivali. Pre nekoliko godina zimovali smo na Jahorini, svako sa svojim društvom. Gledajući slike na društvenim mrežama, shvatili smo da smo se mimoišli za dva dana. Tim povodom spontano smo otpočeli priču, onda sam je pozvao na piće, a sve ostalo je istorija - ispričao je Ćertić samo godinu dana pre nego što se dogodio incident.

Problematičan Napao i majku, ona zvala policiju Uroš važi za veoma problematičnog i nasilnog momka, a u julu 2021. godine, samo četiri meseca nakon što ga je supruga optužila za nasilje, njega je prijavila i majka. Kako je Kurir tada pisao, oni su se posvađali u njenom stanu u centru Beograda, a preplašena žena je pozvala policiju. I komšije su čule buku i reagovale, a Ćertiću je određena hitna mera zabrane prilaska, ispričao je izvor.

