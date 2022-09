ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Ćertić progovorio o SUKOBIMA u Zadruzi, pa javno RAZOTKRIO KRISTIJANA: NE SME IZ KUĆE DA IZAĐE BEZ PRATNJE!

U toku je radio-emisija "Amnezija", Uroš Ćertić je progovorio o sukobu sa Adamom, ali se dotakao i Kristijana Golubovića, te je izneo niz skandaloznih optužbi na račun bivšeg robijaša.

- Verujem da su moji prijatelji ponosni kako reagujem. Neka ne brinu, mene su udarala kola na setu, lomio kičmu, pa nisam nikoga tužio. Ja sam malo varao i gledao sam dok si pisao. Prvo, hteli ste mene da iskoristite, ja ipak imam karijeru na svetskom nivou. Mnogima smeta "Holivud" kao reč. Koja je razlika između Holivuda i Bolivuda? U Bolivudu ljudi dolaze na filmski set naparfermisani, sa neskraćenim noktima. Svoje skupe skidaju pred svima na setu, ne bi li ih ponizili pokazali sve što imaju. Dok jedan Al Paćino u Holivudu dođu u helankama ili trenerkama, dođu vozači po njih. Ne nose svoje gluposti pitanja - rekao je Uroš.

foto: Printscreen YouTube

Ko je ovde za Holivud ili Bolivud - pitao je Miljan.

- Mislim ja ovde boravim sa ljudima koji misle da je kreatin i protein steriod. Mislim na Adama. Više puta sam rekao Adamu da je njegov glas Božiji dar. Rekao sam mu da ima vrhunski glas, ali da ima problem u glavi - dodao je Ćertić.

Kaži nam, što se tiče mladog muzičara, šta imaš da nam kažeš o Adamu - pitao je Miljan.

foto: Printscreen YouTube

- Ogroman je teret kada pevač priča o kolegi. Samim tim što sam sin legende, oni će uvek da ti traže grešku i manu. Naravno da nisam pristalica da se neko udari ili bilo šta drugo, ja to nisam video. To nije došlo slučajno do toga...Ima on prava da peva po ceo dan. Sledeća stvar je da je on meni uputio par pogrdnih stvari. Ja se ne mešam u sukob Miće i Uroša, on skočio na tebe da se meša. Rekao mi je da sam ružan i ostalo, jer sam mu rekao da se ne meša - rekao je Mikica.

Nakon pauze za pesmu, nastavili su razgovor o ovoj temi.

To sam hteo da kažem, da problem je između njih dvojice nastao zbog drugih. Tenzija je neverovatna - rekao je Mikica.

foto: Printscreen YouTube

- Još nešto bih rekao, za mene je merilo uspeha slobodno vreme. Moć zapažanja i duhovitost je odraz inteligencije. Mene je otac učio: "Ko na tebe motikom, ti na njega hlebom", "Ko ne tebe sekirom, ti podeli šejk sa njim". Ja ovde imam odgovoronos, jer će dete ovo gledati na jutjubu. On je u pravu da sam se čoveku obratio, nisam ljut na njega. Još jedna razlika između Holivuda i Bolivuda, reditelj nije Bog i batina. Još jedan razlog što sam smršao pre nego što sam ušao ovde, jeste što je ovo jedan filmski set...Ovde neko zbog devojaka i svega ima nanogicu, a čovek je ovako deset meseci u sigurnoj kući na nanogici, a ne sme da izađe iz kuće bez pratnje svog druga zbog prozivki devojkama da imaju se*s ispod šatora za od pet do 15 hiljada dinara - rekao je Uroš.

Podsetilo, nakon što je došlo do žestokog sukoba između Kristijana Golubovića i Uroša Ćertića na kojem je Golubović nasrnuo na Ćetića pa je obezbeđenje moralo da reaguje, Veliki šef je doneo hitnu odluku

Kurir.rs/M.K.