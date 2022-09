VENDI SA ZAJAPURENOM IGRAČICOM NAPRAVILA LOM NA VAŠARU, A DRUŠTVO JOJ PRAVILI OVI BIVŠI ZADRUGARI: Odmah se POHVALILI na mrežama!

Prizori sa nedavno održanog Šabačkog vašara zapanjili su Srbiju, a tek sada je obelodanjeno da su se na ovoj manifestaciji našla i dva bivša zadrugara, Filip Đukić i Bora Santana.

Naime, uz pevačicu Vesnu Vukelić Vendi i njenog kolegu Eru Ojdanića pod šatorom su se veselili i Filip Đukić i Bora Santana, nekadašnji učesnici rijaliti šou-programa "Zadruga".

foto: Printscreen/Instagram

Sam Bora je na društvenim mrežama podelio prizore sa Šabačkog vašara i to one u kojima su se Filip i on pridružili dvojcu na bini, pevali i igrali sa njima.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, posebnu pažnju sa ove manifestacije je izazvala igračica Vukelićeve koja se na sceni pojavila u brushalteru, kratkom šortsu i halterima, u čemu sama Vendi nije videla ništa loše niti skandalozno.

Kurir.rs/M.K.

