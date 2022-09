ADAM ĐOGANI PREKRŠIO PRAVILO PRODUKCIJE! Bivša devojka zadrugara se oglasila i otkrila ŠOK DETALJE o njemu, URADIO NEDOPUSTIVO?

Adam Đogani, trenutni učesnik rijalitija "Zadruga" raskinuo je vezu sa Dj Tamaris, a sada je otkriveno da je prošvercovao mobilni telefon, kako bi se čuo sa bivšom devojkom.

Sada se oglasila Nataša Moskva, sa kojom je Adam bio u ljubavnoj vezi tokom druge sezone "Zadruge", a malo i nakon izlaska iz rijalitija.

Ona je ispričala da mu je poželela sreću u šestoj sezoni, te da mu je poručila da mu je podrška:

foto: Printscreen

- Pa da, čuli smo se, u karantinu dok je bio, na video kol, sa njim je bio i Petrući u sobi, mi se svi znamo iz druge sezone. Nema loših emocija i uspomena, ostali smo u dobrim odnosima nakon rijalitija i ja ću uvek biti tu za njega bez obzira što nismo uspeli kao par. Smatram da je kvalitetan momak, samo da se tada nismo razumeli, niti se on snašao, ali ću uvek biti tu za njega - rekla je Moskva, a na pitanje da li bi mu se pridružila u šestoj sezoni, Nataša je izjavila:

- Ne znam, nikad se ne zna, možda ga i iznenadim tamo, ako se pojavim na kapiji. Sigurna sam da bi to voleo, da me vidi, pogotovo sad kada je raskinuo sa Tamarom. Verujem da bih postigla dogovor sa produkcijom, ukoliko bi došlo do toga da mi daju ponudu za ulazak - rekla je Moskva.

Ono što je svakako interesantno je što je Adam u karantin prošvercovao mobilni telefon jer je to inače zabranjeno.

Kurir.rs/Srbija Danas

