"MI SE LJUBIMO, NJEN DEČKO BUM NA VRATA" Matora podelila HIT SITUACIJU sa cimerima, otkrila ŠOK DETALJE IZ SPAVAĆE SOBE!

Jovana Tomić Matora sedela je u dvorištu sa Super Cvetom i ostalim ukućanima, te joj je tom prilikom prepričala ljubomornu scenu dečka od devojke sa kojom je bila.

- Ja sa njom do osam uveče, ona ode da radi, ja izađem. Ista priča, isto sve. Dan pred ulazak, mi se dogovorimo da dođe da me isprati. Ona kao: "Okej, važi". Ja sa Tamarom izađem, pitam je gde si, ona kao kod kuće. Poljubimo se kad sam došla, nismo mi veza, veza. Peške idem od nje, stiže mi poruka: "E, samo da ti kažem, nisam sigurna. Ti ulaziš". Nasisam je ja, budim se, mamurna. Kaže meni Tamara odblokiraj, javlja se ona, ja se izvinjavam. Ona bi me izludela. Napravila bih sebi problem, jer ona sa tim likom - počela je Matora.

- Nije raskrstila - dodala je Cveta.

- Pa vidi i jeste, ali je opet ono u fazonu. Kupi on novog poršea, ona mu ga razlupa - rekla je Matora.

- Au - rekla je Cveta.

- Meni Tamara još kaže: "Ne idi tamo u taj stan". Kaže neki lik igra fudbal, kaže on: "Došla mi Matora". Lik iz Zemuna zapiči, mi se ljubimo, dr**mo, on bum na vrata. Kaže on: "Je l' mi je**š ribu?". Kaže on meni, izašao sam pre mesec dana, gotivim te, kao ako si je pr**la, neka si je pr**la - rekla je Matora.

- Je l' se družim sa njim - pitala je Cveta.

- Ma znaš ga bre, tu je iz grada. Ja je od tada, posle sedam godina, rekla sam da se neću smiriti dok me neko ne izubija kao mačku. Pozdrav za Nutelicu - rekla je Tomićeva.

- Koliko nutelica ima godina - pitala je Cveta.

- 27 godina. Znaš nutelicu, tu je u javnosti je. Pored toga, sam se isprimala na jednu matoru. To mi je Tamara, hvala Bogu da mi i Tamara nešto nabaci. Ja sam napravila grešku što sam ih sve dovodila u stan, pa su mi znale šifru od zgrade. Stalno imam trip da će neko da mi bane od tih riba - rekla je Matora.

