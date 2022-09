BRENA U BIZNIS S ČARAPAMA ULOŽILA 300.000 € Napravila hulahopke sa ZLATNIM nitima i HIJALURONOM, a evo šta sve planira

Nakon što su Lepa Brena i Saša Popović 2019. godine prodali "Grand produkciju" za 30 miliona evra, pevačica je odlučila da pokrene sopstveni biznis.

Zvezda bivše Jugoslavije rešila je da uloži novac u novi posao, i to pozamašnu svotu od čak 300.000 evra. Iako je dugo najavljivala ovaj projekat i nije htela da kaže o čemu se tačno radi, mediji su ipak došli do saznanja da je u pitanju biznis sa ženskim čarapama. Pevačica je to i potvrdila, ali nije otkrivala detalje.

foto: Sonja Spasić

Kako Kurir saznaje iz dobroobaveštenog izvora, čarape koje će nositi potpis Lepe Brene biće sve samo ne - obične.

Nakon brojnih sastanaka s ljudima i partnerima iz ove grane modne industrije, ona je osmislila čarape i hulahopke koje će u sebi sadržati, ni manje ni više nego - nanočestice zlata i hijaluronsku kiselinu.

Ona se na ovaj hrabar poslovni potez upustila uz podršku svog supruga Slobodana Bobe Živojinovića, koji je isto uložio određena finansijska sredstva. Iako je bilo najavljeno da će se ovi njeni proizvodi na tržištu pojaviti na proleće ove godine, ona je to odložila jer nije bila zadovoljna finalnim rezultatima.

foto: Profimedia

Sada, kada je sve gotovo završeno i kada je i sama prezadovoljna proizvodom, izvesno je da će s prodajom čarapa početi u oktobru ili početkom novembra ove godine.

- Brena već više od dve godine priprema svoju liniju čarapa. U čitavu ovu priču uložila je 300.000 evra. Iako je već trebalo da se one prodaju, ona nije želela da njen proizvod bude pušten na tržište dok sve ne bude tip-top. Sada je ta formula dovedena do savršenstva u saradnji s najvećim stručnjacima iz ove oblasti, tako da će u oktobru ili novembru žene moći da kupe ove čarape. Biće dostupne u svim veličinama i za žene svih godina. Ono što je interesantno jeste da će te čarape vizuelno činiti da ta osoba koja ih nosi deluje mršavije nego što jeste - priča naš izvor, pa dodaje:

foto: Ana Paunković

- U pitanju je stvarno revolucionaran proizvod na našem tržištu. Te čarape će u sebi sadržati nanočestice zlata i hijaluronsku kiselinu, koja će dodatno negovati ženske noge i stopala. Prikrivaće sve nedostatke, a istaći će sve najbolje na ženskim nogama. Njena linija se proizvodi u fabrici u Italiji od najkvalitetnijih niti koje dolaze iz Španije. U planu joj je i da otvori nekoliko prodavnica po Beogradu i regionu. Logično, Brena će biti najbolji model za svoje proizvode, što i ne čudi kada su joj upravo čarape bile jedan od glavnih odevnih predmeta na sceni - završava naš izvor.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

00:39 Lepa Brena zapevala na svadbi bratanca