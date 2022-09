OVO SU NAJŽEŠĆE SVAĐE KRISTIJANA GOLUBOVIĆA: Davljenje, šutiranje, diskvalifikacije, A TO NIJE SVE! Zbog njih se TRESLA ZADRUGA

Kristijan Golubović jedan je od najšokantnijih rijaliti učesnika svih vremena, a njegova učešća u rijaliti programima izuzetno su propraćena, pa u skladu sa tim Golubović ima mnogobrojne pratioce i fanove širom regiona.

Kako zbog njegove bogate kriminalne prošlosti, tako po svojim izrazito agresivnim učešćima u rijaliti formatima, Kristijan je nesumnjivo postao rijaliti zvezda i senzacija, a mi smo izdvojili top 5 njegovih najžešćih sukoba, a podsetimo, Golubović nije izbegao ni diskvalifikaciju.

foto: Printscreen Youtube

Peto mesto na listi zauzeo je sukob Kristijana Golubovića i Nece Lazića Tiktokera, koji je započeo u pabu kada ga je Kristijan izvukao iz paba, dok je Tiktoker vrištao i plakao, a onda zalupio vrata čije se staklo raspalo u paramparčad svuda po Nenadu. Ovaj sukob mnogima je veoma dramatično izgledao zbog Necinih godina i njegove reakcije na besnog Kristijana, pa je Tiktoker vrištao i plakao na sav glas.

foto: Printscreen Youtube

Na četvrtom mestu našao se okršaj Kristijana Golubovića i majke rijaliti zvezde Miljane Kulić, Marije, koja je sama postala nezaobilazan deo rijalitija, poznata po svom oštrom jeziku i nesvakidašnjim svađama sa rijaliti cimerima.Kulićka je Kristijana u svađi dovela do ludila do te mere da se on zaleteo na nju, pa su ga jedva zadržali, a zbog ovog okršaja Miljana i Marija Kulić zahtevale su od produkcije Golubovićevu diskvalifikaciju, jer su se, kako su same rekle, plašile za svoju bezbednost u rijalitiju.

Treće mesto zauzeo je najskoriji sukob u šestoj sezoni i to između Kristijana Golubovića i Uroša Ćertića. Nakon žustre svađe, Golubović se zaleteo na kaskadera u dvorištu ispred Bele kuće, pa ga bacio na pod, a potom jurio.

foto: Printscreeen Youtube

Zadrugari su jedva uspeli da odvoje razjarenog Golubovića od Ćertića, a obezbeđenje je imalo pune ruke posla. Na drugom mestu nalazi se svakako jedna od najskandaloznijih tuča u "Zadruzi", kada se Kristijan Golubović sukobio sa pripadnicima obezbeđenja, kada su usledile pretnje, a više članova obezbeđenja nije moglo da ga obuzda.

Prvo mesto zauzela je najšokantnija tuča u "Zadruzi", kada su se u žestokom okršaju koju do tada nismo imali prilike da vidimo, sukobili Kristijan Golubović i Vladimir Tomović, koji su obojica bivali diskvalifikovani zbog agresivnog ponašanja.

foto: Printscreen YouTube

Naime ova šokantna svađa završila se valjanjem po podu, udarcima, kukanjem i vrištanje, a čitavo obezbeđenje nije uspelo da ih razdvoji. Kristijan je oborio Tomovića na beton u rastrojstvu, a svi zadrugari i čitavo obezbeđenje je pokušavalo da ga skine sa Vladimira, kojem nije bilo spasa usled udara besa Golubovića.

Kako se Kristijan trenutno nalazi u šestoj sezoni rijalitija "Zadruga", a već je pokazao suparničku emociju i animozitet prema kaskaderu Urošu Ćertiću na kojeg je već nasrnuo, već u prvom mesecu rijalitija, ostaje nam da ispratimo koliko će šokantno biti ovo njegovo učešće u "Zadruzi".

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

05:40 Kristijan Golubović stigao u Zadrugu