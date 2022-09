OTAC ZADRUGARKE SUPER CVETE U VEZI S KUMOM! Lazar živi sa bivšom ŽENOM Ramba Amadeusa

Aktuelnoj zadrugarki Cveti Žarković, koju svi znaju kao Super Cveta, pre skoro šest godina preminula je majka, a njen otac, beogradski zlatar Lazar Žarković, nakon nekoliko meseci započeo je zajednički život s bivšom suprugom svog kuma Ramba Amadeusa. Cvetina maćeha je Karin Pušić, koja je nekada bila u braku s popularnim muzičarem.

Kurirov dobro obavešten izvor blizak porodici Žarković otkrio nam je detalje života Cvetinog oca i njegove partnerke.

- Lazar i Karin žive zajedno skoro pet godina. Kada je Cvetina majka preminula, on je posle nekoliko meseci doveo Karin u njegov stan. Njih dvoje su se poznavali dugo pre nego što su ušli u vezu, i to preko njenog bivšeg muža Ramba Amadeusa. Muzičar i Lazar bili su dugogodišnji prijatelji, a kasnije i kumovi - započeo je za Kurir naš izvor i objasnio kako je Lazar uplovio u vezu sa svojom nekadašnjom kumom.

- Rambo i Karin su se razilazili i mirili. Koliko ja znam, ona njega nije varala s Lazarom, razvela se pre sadašnje veze. Njih dvoje imaju slična interesovanja, to su znali i dok je Karin bila u braku. Kada su u Srbiji, žive u njegovom stanu u centru Beograda, u blizini Slavije, a često provode vreme i u Belgiji. On je poznati beogradski zlatar i poprilično je imućan, često putuju, a zajednička strast im je vožnja motorima - objasnio je on.

Kontaktirali smo sa Cvetinom podrškom kako bi smo proverili ove informacije. Prvo nam se javila njena prijateljica Anđela, koja nije želela da komentariše njene roditelje:

- Cveta i ja smo drugarice, ali ja ne bih komentarisala njene porodične stvari jer nisam dobro obaveštena o detaljima njenog odnosa s Karin - kratka je bila ona, dok je Žarkovićkin drug Đorđe objasnio za Kurir kako je njegova prijateljica podnela smrt majke i useljenje druge žene u njihov porodični dom:

- Ne bih puno komentarisao takve stvari jer je to ipak njen privatni život. Cveta je bila veoma vezana za majku, jako je loše podnela njenu smrt i mislim da se nije skroz oporavila od toga. Ona i Karin imaju korektan odnos, ali Cveta ne živi s njima. Nakon smrti majke bila je u inostranstvu, a kada bi dolazila u Beograd, bude kod njih nekoliko dana i onda iznajmi stan. Iskren da budem, Lazara i Karin jedva da poznajem i ne znam da vam kažem ništa o njihovoj vezi - kazao je Đorđe za Kurir

Pokušali smo da stupimo u kontakt i s Lazarom, ali on do zaključenja ovog broja nije odgovarao na naše poruke i pozive. Antonija Pušića smo uspeli da dobijemo, ali je on imao zahtev da mu mejlom pošaljemo informacije do kojih smo došli, ali nam nije odgovorio.

Nije uspelo ni iz druge Razvod, pomirenje, pa opet kraj Karin Pušić i Rambo Amadeus razveli su se 2009. godine, ali su se brzo pomirili - posle samo dva dana. Oni su svom odnosu dali drugu šansu, pa su živeli u vanbračnoj zajednici s njihova tri sina. Navodno, do razvoda je došlo kada je Karin saznala da je njen muž imao aferu s koleginicom, ali mu je na kraju oprostila. - Napravio sam grešku, a ona mi je oprostila - pričao je Rambo nakon pomirenja, negodujući što je priča o njegovom razvodu dospela u javnost. Ipak, nisu opstali, pa su definitivno stavili tačku na svoj odnos 2011. i svako je krenuo svojim putem.

