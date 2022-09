SLAĐA ALEGRO DOŽIVELA DRAMU U AVIONU! Morali prinudno da slete u Budimpeštu, oglasio se pevačicin suprug: Stisnem je za ruku...

Pevačica Slađa Alegro je sa suprugom Zoranom Dragašom krenula iz Beča za Beograd, međutim kako su ispričali, desila im se neprijatnost. Naime, nakon nekog vremena osetili su turbulenciju tokom leta, pa su morali prinudno da slete u Budimpeštu, gde se trenutno nalaze.

- Posle 20 minuta leta počela je neka čudna turbulencija na četu Beč - Beograd. Avion nisko leti... Stjuardese saopštavaju da zauzmemo stav za pad. Slećemo prinudno za Budimpeštu. I sad čekamo instrukciie za dalje - rekla je Slađa Alegro.

foto: Printscreen/Grand

Ubrzo nakon nje, na Instagramu se oglasio i njen suprug Zoran Dragaš.

foto: Pritnscreen

- Let JU601 Beč - Beograd (ATR)... Problemi posle nekih pola sata leta, stjuardese nam govore da zauzmemo položaj za udar.... Stisnem Slađi ruku, kažem sve je ok, pogledam strendžer, rekao bih Amer, pored mene, frka mu, a i meni malo... namignem mu, pokažem da je sve u redu, i kažem "dont worry" (sa mojim istančanim engleskim akcentom). Prinudno slećemo u Budimpeštu, okrenem se njemu i opet namignem... A on kaže nešto što ću pamtiti do kraja života: IS GOOD TO BE WITH SERBS WHEN IS TOUGH, YOU ARE A BRAVE PEOPLE - napisao je u objavi.

Kurir.rs/I.B.

