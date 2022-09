JOVANA JEREMIĆ POSLE RASKIDA OBJAVILA FOTKU SA DEČKOM! Prvi put podelila INTIMU, a onda sve objasnila!

Voditeljka Jovana Jeremić neko vreme je uživala u vezi sa dečkom Nenadom Stankovićem, ali su ipak stavili tačku na romansu.

Kako je Kurir prvi objavio, Jovana je ostavila sina poznatog ginekologa, a sada je prvi put objavila njihovu zajedničku fotografiju.

foto: Pritnscreen

Naime, njih dvoje su letos otputovali na odmoru u Španiju, a Jovana je tek sada odlučila da pokaže kako im je bilo u ljubavi, te je potom objasnila i zbog čega je to uradila.

" I posle me pitaju kako se provela u Španiji", napisala je ona i dodala:

"Volim da kačim slike iz prošlosti jer samo tako ljudi ne mogu da mi pokvare stvari. O budućnosti nikada ne govorim, a sadašnjost se trudim da živim, pa nemam vremena za Instagram svaki momenat, nego viđe ovako, post festum. Vaša Jovana", poručila je voditeljka.

foto: Pritnscreen

-"Jovana je skoro ostavila Nenada. To više nije bilo to. Nije mogao da je prati i da se nosi sa svim onim što njen posao nosi. Ona je bila ta koja je inicirala raskid. Svako je krenuo svojim putem, ali su ostali u prijateljskim odnosima. Ipak, Jovana nije dugo samovala, pa je ubrzo našla novog udvarača. Još su na početku, ali joj u svemu odgovara i super se slažu. Posle teškog perioda zbog pretnji koje je dobijala na društvenim mrežama i stresa koji joj je sve to prouzrokovalo, novi dečko joj je pružio podršku i našao joj se pri ruci. U pitanju je dobrostojeći i zgodan muškarac. Baš ide uz Jovanu i njen temperament", ispričao nam je izvor.

Kurir.rs

