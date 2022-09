TUČA ZBOG BAKŠIŠA! Igor Kostić optužuje: Samo Bob me prebio, udarao me flašom u glavu, šutirao, sad mi preti jakim ljudima

Igor Kostić, ulični svirač iz Knez Mihailove,poznatiji kao Elmaestro optužio je pevača Bobana Radojevića, poznatijeg kao Samo Bob, da ga je brutalno prebio.

Harmonikaš kojeg Beograđani znaju po sjajnoj svirci, pre svega pesama Majkla Džeksona, i koji nastupa po klubovima i veseljima, javio se našoj redakciji i detaljno ispričao kakvu neprijatnost je doživeo s kolegom koji hara raznim slavljima po Srbiji i Evropi, pre svega zbog pesama "Crni sin" i "Nemački policajci". Incident se dogodio, kako tvrdi, zbog toga što je tražio da mu muzičari vrate deo bakšiša, koji im je on najpre dao, ali se zabrojao.

Ulični svirač Igor Kostić foto: Kurir

- Prošle nedelje sam svirao u jednom hotelu gde je bio i on. Uzeo sam dobar bakšiš i želeo sam da počastim kolege. Bio sam u pripitom stanju, malo sam se zaneo, pa sam dao više para nego što sam planirao. Kad sam to shvatio, rekao sam klavijaturisti i zamolio da se dogovorimo kolegijalno da mi vrate nešto novca. Pristao je na to i rekao da se dogovorim s Bobom, ali je on odbio. Nazvao me je uličarom, klošarom. Kad sam krenuo kući, sreli smo se na parkingu. Udario me je dva puta u glavu i ja sam mu refleksno uzvratio. Pridružili su mu se ostali muzičari, njih trojica, koji su me udarali. Pao sam na asfalt. Šutirali su me - tvrdi on.

Samo Bob pevač foto: Kurir

Muzičar kaže da je i dalje u šoku:

- Kad sam ustao, Bob mi je razbio flašu u glavu, uputio nekoliko udaraca i ja sam se opet našao na podu. Svi sem klavijaturiste su me šutirali po glavi i telu. Bob je uzeo ostatak flaše i hteo da me osakati, ali ga je klavijatura usporila, pa me je samo posekao na podlaktici. Uputio mi je još nekoliko udarca nogom dok sam bio na podu. Tada su on i njegove kolege seli u auto i pobegli. Tu mi je ispao i novčanik s dokumentima i nešto malo novca. Kad sam stigao kući, sve sam ispričao devojci. Kostić kaže da je prebijanje prijavio policiji. - Dan posle sam otišao u Urgentni na snimanje glave. Uradio sam sve preglede. Slučaj sam prijavio policiji. Bolujem kod kuće, pod traumom sam. Plašim se. Želim pravdu i da se spreči nasilje. Sinoć sam dobio pretnje od Bobana, ako budem nekome rekao za ovo što se dogodilo, biće ozbiljnijih problema, uključiće neke ljude da me biju ili možda ubiju. Ako mi se nešto desi, da se zna ko će da odgovara pred zakonom - poručuje Kostić.

Igor Kostić tvrdi da je zadobio povrede kod Samo Boba foto: Kurir

Pozvali smo Bobana, koji je izneo svoju verziju događaja. - Taj momak je bio u alkoholisanom stanju i na fajrontu je vređao mene i sve ostale kolege, između ostalih i pevačicu koja je sa nama pevala to veče. Mi smo ga smirivali i vratili novac. Tražio je čak i dnevnicu od nas iako on sa nama nije imao nikakve veze, niti je bio u našem sastavu za tu proslavu. Da bismo izbegli sukob i kako bismo ga smirili, dali smo mu novac i pozvali taksi, samo da ide i da se smiri. Kad sam pošao kući, sačekao me je na parkingu i otvorio moja vrata od auta. Napao me je i ja sam bio primoran da se odbranim. Na kraju je moj muzičar ostao s njim i smestio ga u taksi. Priča tog momka je smešna, jer ima puno svedoka da potvrde ove navode - rekao je Bob za Kurir.

Ljiljana Stanišić

01:29:44 SCENIRANJE 18.09.2022. VERA MATOVIC