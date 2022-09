TAKI MARINKOVIĆ SUROVO ODGOVORIO NA ZOLINE OPTUŽBE! Evo gde je zapravo vozio Maju, nije išla na SEKS žurke!

Radomir Taki Marinković odgovorio je Lazaru Čoliću Zoli na teške optužbe.

Rat njegove ćerke Maje i nekadašnjeg njenog cimera iz "Zadruge" traje već neko vreme, a Zola je ovaj put optužio njenog oca da je vodi na intimna druženja sa drugim muškarcima. Tim povodom oglasio se Taki.

foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

- Ja tamo nekom Zoli, da dajem na važnosti?! A on nema kako da se domogne rijalitija, pa hoće preko mene i Maje Marinković?! Da li to jedan normalan čovek da kaže?! To je, bre, jedna budala! Nije mu tu više Miljana, pa nema šta da radi, nego da provocira Maju Marinković - besan je Taki, koji je dodao:

foto: Printscreen/Pink

- Ima li pravo jedan otac da odvede ćerku do diskoteke, kada nema taksija? Šta ti onda da pričaš o budalama koji nemaju ni roditeljsku ljubav, ni ništa.

Kurir.rs/Pink.rs