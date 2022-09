ZVEZDA GRANDA NEPREPOZNATLJIVA! Kosmajac skinuo kilograme uz pomoć RIGOROZNE dijete koju je sam smislio! Ovako sad IZGLEDA (FOTO)

Pevač Stefan Petrović Kosmajac pored karijere posvetio se i svom fizičkom izgledu koji je doveo do savršenstva.

Nakon kritika zbog viška kilograma odlučio je sebe da "liši gurmanluka" i mesecima unazad poštovao izuzetno rigoroznu dijetu koju je na iznenađenje mnogih sam smislio.

- Ja sam smršao okruglo 44. kilograma za nekih godinu dana. Mnogo teško sam to uspeo, gladan sam bio. Ustanem ujutru i doručkujem, ali kada mi se desi da ustanem mnogo rano onda mi bude teško tokom dana. Zapravo sam imao samo jedan obrok tokom dana, taj doručak a onda ceo dan pijem voćni sok. To je moja autofagija (smeh), to sam ja smislio. Zato što sam pre toga sve probao i nisam uspevao da smršam. Sada sam navikao tako i kada bih pojeo nešto u popodnevnim časovima zaboleo bi me stomak - otkrio je Kosmajac.

Kada se pojavio na Grandovoj sceni Stefan Kosmajac važio je za mladića nemirnog duha koga su često pratili skandali. Zahvaljujući podršci roditelja i mentorke Viki Miljković Kosmajac se uozbiljio i ne pije alkohol koji mu je stvarao veliki problem.

- I dalje ne pijem, ali to ije istrajavanje u smislu da se ja nerviram kada vidim da neko poje. Jednostavno sam rešio i prestao da pijem. Mogu da popijem, ali smatarm da je to nešto što mi ne treba - priznao je pevač koji se nije libio da otvoreno govori o problemima i porocima sa kojima se susretao zbog prirode svog posla.

- Jako mlad sam počeo da radim posao kojim se i sad bavim, a znamo svi da u tom poslu ima mnogo alkohola. I sad, kolege piju, ja hoću da budem kao oni da se ne izdvajam pa pijem i ja. Zahvaljućuji Viki i Tašketu tokom takmičenja sam prestao da pijem. Evo već četvrta godina kako nisam liznuo alkohol - ispričao je nedavno.

