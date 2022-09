PAPARACO KURIRA: Sergej Ćetković sa suprugom u ŠOPINGU u Rovinju, uživaju u poslednjim sunčanim danima! (FOTO)

Pevač Sergej Ćetković i njegova supruga Kristina trenutno se nalaze u Rovinju, gde ih je Kurirov paparaco uslikao dok su opušteno šetali gradom, razgledali znamenitosti i bili u šopingu.

Pevač je u ovaj grad došao kako bi uživao u poslednjim sunčanim danima. Tokom šetnje po Rovinju njemu je društvo pravila Kristina, s kojom ima dve usvojene ćerke i koja izbegava da se pojavljuje u javnosti.

foto: Kurir Arhiva

Sergej je na sebi imao teksas pantalone i svetloplavu košulju koju je upario s belim patikama. I on i Kristina nosili su velike crne sunčane naočare. Pevačeva lepša polovina takođe je bila ležerno obučena. Obukla je farmerke do članaka, pa su njene bež patike s tirkiznim šarama došle do izražaja.

foto: Kurir Arhiva

Ona je preko ramena ogrnula teget sako, a u ruci je nosila kesu koja dokazuje da je bračni par iskoristio slobodno vreme i za šoping.

Kurir.rs/ Ana Denda

