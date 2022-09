STARLETA DOBILA ULOGU U FILMU! Iva za Kurir: Koje god SCENE od mene zahtevaju, odrađujem ih kao profesionalac, čak i EKSPLICITNE!

Starleta Iva Grgurić objavila je na svom Instagram profilu fotografiju s glumcem Mimom Karadžićem i otkrila da je dobila ulogu u jednom filmu. Ona je za Kurir priznala da uživa u novom poslu i da se nada da će gluma postati njeno glavno zanimanje.

- Kada su me pozvali da radim film, nisam bila previše iznenađena jer sam to oduvek želela i odmah sam pristala. Sa elanom sam potpisala ugovor kada sam čula koji će sve glumci glumiti, radi se zaista o velikim profesionalcima i vrhunskim umetnicima. Mima Karadžić je jedan od njih, a ostale za sada ne bih otkrivala. S radošću sam se odazvala i sada sam na snimanju. Trebalo bi da završimo s pripremama do kraja meseca, a plan je da film izađe sledeće godine - kazala je Iva i otkrila kakvu je ulogu dobila:

- Nije mi bilo teško da se pronađem u ulozi jer je lik koji glumim veoma sličan meni. U filmu ću se takođe zvati Iva. Ona ima dečka u filmu. Generalno, ja u ulogu ulazim vrlo profesionalno. Koje god scene od mene da se zahtevaju, odrađujem ih kao prava, profesionalna glumica, čak i eksplicitne. Mislim da imam taj prirodni talenat što se tiče glume i da meni nijedna scena ne predstavlja problem. Ako sam se snašla u "Zadruzi", meni je gluma u malom prstu za film. Volela bih da to bude moje stalno zanimanje - rekla je starleta, a na pitanje da li će se u ovom filmu samo ljubiti s dečkom ili ćemo možda videti neke scene seksa, ona je kratko odgovorila:

- O tome ne smem da pričam.

Nakon toga pričala je o tome da li je imala poteškoće tokom snimanja:

- Uopšte nisam bila uplašena, ponašala sam se kao da se bavim glumom godinama. Dani na setu su prolazili pozitivno, sa puno smeha. Nije mi bilo teško da po nekoliko puta ponavljam istu scenu, jer je sve bilo u nekom pozitivnom vajbu, čak i kada snimanje traje po 13 sati.

Kurir.rs/ Ana Denda

