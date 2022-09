"BILA SAM IZMANIPULISANA I PREVARENA" Jovana Jeremić progovorila o DEČKU i šokirala priznanjem: Ljubav je prerasla u MRŽNJU!

Voditeljka Jovana Jeremić se osvrnula na glasine da je raskinula sa Nenadom Stankovićem i stavila tačku na njihovu romansu.

- Pisalo se svašta ovih dana, ali ono što je i dalje aktuelno jesto da sam i dalje u vezi u kojoj sam i bila. Videćemo šta će se događati u budućnosti, svaki odnos ima i uspone i padove, neke začkoljice... Najvažnije je to da sam ja srećna i da trenutno uživam u ljubavi, pažnji i svemu tome što mi moj partner pruža - otkriva Jovana na samom početku razgovora, pa nastavlja:

- Što se patnje tiče, ja se trudim da ne patim u ljubavi, zato što sam previše racionalna. Ja kad vidim da nešto ne ide i da to nema perspektive, ja u taj odnos ne ulažem. Dešavalo mi se da imam odnose koji traju određeni vremenski period, koliko god neko smatrao da je ovo loše što ću reći, ali ja uvek govorim ta nepopularna, ali realna mišljenja - svako ima svoju upotrebnu vrednost. Ja sam u životu sve svoje partnere volela, i oni to znaju. Kad me pitaju koja mi je najveća ljubav, moj odgovor je da je to svaka, jer je ona bila najveća u nekom momentu. Da se vratim na patnju, meni to traje nekoliko dana, ali čak nekad ni toliko - ističe voditeljka.

Jovana je istakla da je ipak i ona jednom bila izmanipulisana, kada je emotivni život u pitanju.

- Meni se samo jednom u životu desilo da budem povređena. Bila sam izmanipulisana u ljubavi, želim otvoreno o tome da govorim. Bila sam prevarena emotivno od strane jednog muškarca koji je bio jedan krajnji muški manipulator, koji je zloupotrebio moju dobrotu i dugogodišnje prijateljstvo koje sam ja imala sa njim. Lagao me je sve vreme, bila sam strašno povređena i trebalo mi je dugo da se oporavim od toga, a onda je ta ljubav prerasla u mržnju koju ja i dan-danas pokušavam da kanališem kada ga vidim i sretnem - rekla je Jeremićeva u emisiji "Premijera-vikend specijal".

