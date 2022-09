RAT ŽENA KRISTIJANA GOLUBOVIĆA I IVANA MARINKOVIĆA! Kristina: Moj Kiki je sahranio Ivana! Jelena: Golubović je kromanjonac

Kristijan Golubović i Ivan Marinković imali su žestok verbalni okršaj u "Zadruzi", a tim povodom za Kurir su se oglasile i njihove nevenčane supruge Kristina Spalević i Jelena Ilić, koje su podržale svoje partnere.

foto: screenshot Pink tv

- Kristijana najviše volim da gledam u verbalnim okršajima sa jakim rijaliti igračima. Ivan je neko kome ne sme svako da se suprotstavi i zameri zato što je elokventan. Mislim da je Ivan namazan, rečit je, ume da podbode čoveka, ali tamo gde sme. Preksinoć smo videli da je Kristijan za njega tvrd orah, drugi univerzum. Ne smatram da se on plaši fizičkog kontakta, osobe poput Ivana jedva čekaju da izazovu fizički kontakt i da ispadnu žrtve, a druga strana da bude diskvalifikovana. Mislim da on ne može sa Kristijanom da se bori ni fizički ni verbalno i mislim da ga je Kristijan sahranio to veče u svađi - rekla je trudna Kristina za Kurir.

foto: Printscreen/Instagram

Jelena Ilić stala je u Ivanovu odbranu. - Ivan je bio iznenađujuće uzdržan kada je u pitanju Hans Kristijan, čuveni pisac bajki, kako ga ja zovem. Pokušavao je Ivana da ponizi na konto fizičkog izgleda i svega, da sam tamo, odgovorila bih mu da se pogleda u ogledalo jer on nije osoba koja ima pravo da komentariše nečiji fizički izgled. Kristijan i izgleda i ponaša se kao kromanjonac i divlji, pustinjski čovek, on je kao gorila - počela je oštro Jelena, a onda se osvrnula na razlog sukoba:

foto: Printscreen/Instagram

- Mislim da nije glavni razlog to da li su original papuče, već kompleks robijaša koji ima i Kristijan. On je isfrustriran čovek, jer materijalnim stvarima se ne hvale ljudi koji imaju novac. Pre neko veče je pomenuo "versaće" kupatilo od 50.000 evra, želudac mi se tada okrenuo. Da sam bila tamo, ja bih od blama u zemlju propala, ali on za blam ne zna. Ako ima to kupatilo, što ulazi u "Zadrugu" iz sezone u sezonu. On nema zanimanje, sem da je bivši robijaš i diler droge. Ivan je mudar i zna šta radi. Ne želi da ga Kristijan napadne, jer će Kristijan sam sebe da diskvalifikuje, to je jasno. Samo je pitanje trenutka kada će nekoga da prebije. Neće dugo on izdržati jer je od prvog dana agresivno - kazala je Jelena.

Ana Denda

