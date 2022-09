"MILE KITIĆ JE LJUDINA!" Tviterašica otkrila da joj je pevač učinio VELIKU USLUGU, sačekao je na aerodromu i dao joj OVO (FOTO)

Folk pevač Mile Kitić, ako je verovati nepoznatoj ženi na Tviteru, učinio joj je veoma veliku uslugu.

Naime, tviterašica je ispričala kako joj je pevač pomogao kada nije mogla da se snađe. Ona je detalje iznela na društvenim mrežama i nahvalila Mileta.

foto: Vladimir Šporčić

"Prošlo je nedelju dana od ovog zanimljivog događaja. Kretala sam na put, trebalo je da u ponedeljak odem do agencije u Beogradu i ponesem neke papire. Primetila sam da mi fali jedan papir (original) i zaključila da je ostao u Frankfurtu. Kopnenim putem nije mogao da stigne za tako kratko vreme, proverila sam, uveče ima let. Pitala ovde i u jednoj grupi na fejsu da li neko možda leti tim letom i tamo mi je lik, mislila sam iz zezanja, napisao da leti Mile Kitić, a onda je postavio reklamu, da peva u kafani u Frankfurtu od ručka do večernjeg leta", napisala je ona, pa dodala:

foto: Printscreen Twitter

"Zamolila sam ljude koji su tamo da odnesu taj papir Miletu Kitiću. Našli su ga u kafani, on je prihvatio i rekao kad da ga čekam na aerodromu. Ja otišla, sačekala, zahvalila se Čoveku, a on je skromno uzvratio, da to za njega nije bio nikakav problem. Mile Kitić - LJUDINA!"

