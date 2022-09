SNIMANJE NOVE SEZONE ZVEZDA GRANDA! Ceca pobegla od novinara, Viki ponela BUJNI DEKOLTE, a Mili otkrio da li se menja ŽIRI (VIDEO)

Članovi žirija "Zvezda Granda" okupili su se na snimanju za novu sezonu.

Mnoge zanimaju detalji o emisiji, posebno na kojoj će se televiziji emitovati, ali je žiri ostao misteriozan.

"Nedostajali su mi svi članovi žirija tokom pauze snimanja. Saša Popović je iz inostranstva došao pre neki dan, samo nam je dao informaciju kad počinju snimanja i rasporede do januara meseca. To znači da smo nagrabusili", rekao je Đorđe David kada je stigao na snimanje.

Marija Šerifović slikala je okupljene medije i fotoreportere, a nije želela da daje izjave dok se ne našminka i ne popije čaj.

"Grand je izuzetan šou, najveće televizije prave dilove, ko će biti najbolji, vreme će pokazati. Mi ćemo to zvanično objaviti, da ne pričam sada. Te stvari su poslovne, to se radi na nivou vlasnika. Ja sam okrenut takmičarima i šta ćemo da stvorimo, da bude nešto novo. Siguran sam da ćemo biti na gledanoj televiziji. Sastav žirija ostao je isti, da nešto nije valjalo, sve bi se promenilo... Kada sam došao dali su mi da obučavam 120 novih kandidata, prošle godine sam spašavao one sa nula glasova, sada ne znam šta me čeka, možda 500 sklekova", rekao je Aleksandar Milić Mili.

Violeta Viki Miljković stigla je na snimanje prve epizode novog serijala "Zvezde Granda". Ona je za ovu priliku odabrala bež pantalone i sako koji je na sebi imao šare, a pevačica je u prvi plan istakla bujno poprsje.

"Spremna sam za novu sezonu. Prelepo je bilo raditi letos sa Erminom. Od nove sezone očekujem neočikavano. Tokom letnje pauze viđala sam se sa Cecom, Marijom i Đorđem", rekla je Viki.

Ceca Ražnatović pobegla je od medija. Vrata od kola otvorilo joj je obezbeđenje, a pevačica je brzo ušla i zaobišla novinare.

Ana Bekuta pojavila se sa novom bojom kose, koju je prvo pokazala na venčanju Mihajla Šaulića. Izjave će pevačica početi da daje krajem godine.

"Meni nije nedostajalo ovo šminkanje i sređivanje. Očekujem uspešnu sezonu što se tiče mladih ljudi, ja se bavim i daljim radom te dece. Dobićemo sada obaveštenje da li postoje inovacije. Mi uvek nešto očekujemo od Popovića, on zna šta radi. Gde god da budemo, bićemo najbolji", rekla je Snežana Đurišić.

"Naši vlasnici pregovaraju, znaćemo za dan, dva, tri. Brena i ja smo prodali Grand i nismo mi u varijanti da pregovaramo. Ja sam ovde kao član žirija, da sve pripremim, kada je u pitanju samo takmičenje, tu sam najodgovorniji. Što se tiče ugovora, to rade novi vlasnici, na njima je da dogovore, bićemo na jednoj od nacionalnih televizija. Dobili smo zadatak da počnemo da snimamo i krećemo. Zbog čega mene pitate? Znate ko je vlasnik, to je United grupa, tamo zakažite intervju, oni će vam reći. Ja sam u penziji već tri godine", rekao je Saša kada su pitali na kojoj će se televiziji emitovati "Zvezde Granda".

