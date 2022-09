DALILA I MAJA SU DEVOJKE ZA USPUT! Filip Car šokirao priznanjem za Kuri: Sposobne su samo da proizvedu AGRESIJU u čoveku

Filip Car, iako ne učestvuje u "Zadruzi 6", svakodnevna je tema takmičara koji borave u rijalitiju. I pored toga, on u intervjuu za Kurir Stars kaže da ne planira da se pridruži zadrugarima, među kojima je i njegova bivša devojka Maja Marinković. Pričao je i o trenutnom dešavanju u "Zadruzi", koga bi voleo da vidi unutra, a dotakao se i veza s Dalilom Dragojević i Majom, koje nisu opstale.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne bih ulazio u ovu sezonu "Zadruge". I kada nisam tamo, kao da jesam. Pričaju o meni više nego o 90 odsto ljudi koji su unutra. Mislim da sam za dve sezone doneo veliku gledanost, a zaradio jako malo, naravno, svojom krivicom, sada bih tražio i previše novca. Tek sada vidim koliko vredim za rijaliti i koliko sam autentičan i stvaran lik.

Maja je izjavila da ste ti i Dalila jedno za drugo. Kako to komentarišeš?

- Majine izjave, kao ni njeno učešće me ne zanimaju. To što ona priča mogu samo ja da kažem, a ne Maja Marinković. Nisam ni za koga, niti je za mene bilo ko s kim nisam opstao, niti sam imao civilizovan odnos. Maja ne zna šta priča. Kako joj koju informaciju ubace, tako menja mišljenje, ali razumem je. Zatvoren prostor, juri popularnost, sve najbolje joj želim u daljem učešću i što manje neka pominje mene!

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Maja i Aleks su imale i fizički okršaj, kako si reagovao kada si to video?

- Nisam ispratio konflikt Maje i Aleksandre, tako da ne mogu ništa da kažem.

foto: Pritnscreen

Za nepunih mesec dana, koliko traje rijaliti, bilo je nekoliko tuča, čini se da su zadrugari svake godine sve agresivniji.

- Generalno, u tom kolektivu i prostoru teško je ne ispoljavati agresiju. Nažalost, često sam i ja bio agresivan. Ove godine su mnogi agresivno nastrojeni i mislim da će biti mnogo diskvalifikacija. Iskreno, trenutna ekipa mi ne drži pažnju uopšte. Nekako mi je bez veze atmosfera unutra, jedva čekam da uđu neki stari zadrugari, poput Miljane, Zole i sličnih igrača, pa da mi bude zanimljivo za gledanje.

foto: Printscreen/Zadruga

Da li se sada kaješ zbog veze s Dalilom, Majom ili nekom drugom devojkom s kojom si bio u rijalitiju?

- Ne kajem se ni zbog čega u životu, sve što sam uradio školovalo me je i nečemu naučilo. Kajem se jedino što ranije nisam završavao te odnose. Umesto da ih prekinem, ja sam se tovario sve dublje u taj mulj takvih žena koje ništa dobro ne mogu doneti. One su sposobne samo da proizvedu agresiju u čoveku. Generalno, meni su te žene za usput. One su mnogo toga preživele u prošlosti, nije ni njima lako. Mislim da su to sve teški životi koji sreću treba da traže van medija.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Ana Denda

