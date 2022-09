TUŽIĆU KRISTIJANA, GUŠT MI JE DA MU UZMEM "VERSAĆE" KUPATILO! Ivanova devojka Jelena BESNA zbog Golubovića!

Jelena Ilić, devojka Ivana Marinkovića, kaže da će tužiti Kristijana Golubovića. Žestok momak sa Zvezdare u sukobu je s njenim dečkom, a ona je van rijalitija zaratila s njegovom verenicom Kristinom Spalević.

Obe brane svoje partnere i sve vreme su uz njih, pa su, dajući izjave za medije, ušle u otvoreni sukob. Jelena, nekadašnja učesnica rijalitija "Parovi", u kojem je i upoznala Marinkovića, spremna je da se obračuna s Kristijanom na sudu, što je otkrila za Kurir.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Printscreen

- Ljudi su mi poslali neke snimke i, kada sam ih pogledala, prelomila sam. Kristijan Golubović će definitivno biti tužen. Izneo je ozbiljne optužbe, a imam i klipove koji to dokazuju - kaže Ilićeva i napominje šta planira da oduzme Goluboviću.

foto: Kurir Arhiva

- Moram da ga tužim jer mi je baš gušt da mu Ivan i ja uzmemo "versaće" kupatilo od 50.000 evra, kojim se toliko hvali - rekla je Jelena, koja Golubovića naziva Hans Kristijan:

- Pokušavao je Ivana da ponizi na konto fizičkog izgleda i svega, da sam tamo, odgovorila bih mu da se pogleda u ogledalo jer on nije osoba koja ima pravo da komentariše nečiji fizički izgled. Kristijan i izgleda i ponaša se kao kromanjonac i divlji, pustinjski čovek, on je kao gorila. Mislim da nije glavni razlog to da li su original papuče, već kompleks robijaša, koji ima i Kristijan.

foto: Kurir Arhiva

- On je isfrustriran čovek, jer materijalnim stvarima se ne hvale ljudi koji imaju novac. Pre neko veče je pomenuo "versaće" kupatilo od 50.000 evra, želudac mi se tada okrenuo. Ako ima to kupatilo, što ulazi u "Zadrugu" iz sezone u sezonu. On nema zanimanje, sem da je bivši robijaš i diler droge. Ivan je mudar i zna šta radi. Ne želi da ga Kristijan napadne, jer će Kristijan sam sebe da diskvalifikuje, to je jasno. Samo je pitanje trenutka kada će nekoga da prebije. Neće dugo on izdržati jer je od prvog dana agresivno - rekla je Jelena za Kurir.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Ana Denda

Bonus video:

02:55 Ivan Marinković ulazi u zadrugu 6