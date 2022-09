JA SAM PROŠAO SVE, SADA ME ZANIMA PORODICA, ŽENA I DECA! Veljko Ražnatović o svom životu i šta stvarno misli o Bogdani

Veljko Ražnatović svojm manirima na svadbi dobrog drugara Mirka Šijana koji se oženio njegovom svastikom Bojanom, a kada je u crkvi uzeo u ruke malog Zorana Šijana svi su se raznežili.

Veljko je ranije mnogo više bio prisutan u javnosti, i često je govorio za mednije, ali posle ženidbe se malo povukao. Sada je istakao da je odabrao boks za svoj profesionalni put, a da mu je porodica uvek na prvom mestu.

- Mene je uvek zanimao taj neki ratnički život. Mene nije zanimalo da otvorim restoran, da sedim, da šetam ribe... Mene je uvek zanimala srpska priča - porodica, žena i deca - istakao je Ražnatović.

- Sad to može da zvuči kao kliše. Ja to stvarno živim, i to će vreme pokazati. Ja sam se najeb** svega, i pio i izlazio. Sve sam prošao jako mlad - rekao je on u "MMA institutu".

"Otkako sam, sad će pet godina, sa Bogdanom, ja sam prodisao, majke mi", rekao je bokser.

Podsetimo, Veljko Ražnatović je u srećnom braku sa Bogdanom Ražnatović od novembra 2019. godine, a imaju sina Željka Ražnatovića.

