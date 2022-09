FOLKER VIŠE NE SARAĐUJE SA POPOVIĆEM! Sad je otkrio koliko mu je Saša pomogao, nosio je čak i njegove CIPELE: Malo sprčim PRSTE!

Jedan od najduhovitijih pevača na estradi Dejan Ćirković Ćira ne krije da je mnoge teške životne situacije prebrodio zahvaljujući svojim dugogodišnjim prijateljima iz Srbije, a najviše mu je pomogao Saša Popović, kojem je bio prinuđen da otkaže saradnju.

Naime, zbog brojnih televizijskih gostovanja Ćira iz Štutgarta, u kom živi 25 godina, dolazi u Beograd, te se s vremena na vreme desi da zaboravi da ponese svečaniju garderobu, pa bude primoran da potraži nešto u Popovićevom ormaru. Međutim, kako kaže, više mu to ne odgovara.

foto: Pritnscreen

- Smršao je baš, pa svu garderobu skrati vamo, smanji tamo, to mi više ne odgovara. Ali nema veze, ako su cipele manji broj, malo sprčim prste i za jedno snimanje to nije problem - našalio se Ćira i rekao da mu Saša dođe kao glavni stilista kod kojeg i odseda kada boravi u Srbiji. Osim konfekcijskog broja, Popović i on imaju isti ukus, pa tako često na sebe obuče sve što nosi i Saša.

foto: Printscreen

- Popovićev butik je mnogo bolji od radnji koje ovde imaju i sve mi uglavnom odgovara - priznao je nedavno pevač, aludirajući na firmirane prodavnice u Nemačkoj i našalio se da se toliko odvikao od kupovine garderobe da u inostranstvu kupuje samo čokolade.

